Theo báo cáo cụ thể của Cục quản lý thị trường Đồng Nai, tính đến ngày 11/10, Đồng Nai đang có 4 cửa hàng xăng dầu bị thu hồi giấy chứng nhận do trạm ngừng hoạt động; 1 trạm ngừng bán hàng do đã nộp hồ sơ tạm ngưng hoạt động chờ tìm thuê mặt bằng; 1 trạm dừng do giấy chứng nhận hết hạn và vướng quy hoạch; 4 trạm dừng hoạt động do giấy chứng nhận hết hạn, 2 trạm dừng sửa chữa; 1 trạm buộc đóng cửa do đang vụ án điều tra của Công An huyện Nhơn Trạch; 1 trạm dừng do đang sang tên đổi chủ; 1 trạm ngưng hoạt động để sang mặt bằng đội đang xác minh làm việc, đăng ký chi nhánh và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện; 105 trạm hết xăng còn dầu; 16 trạm hết xăng dầu; 4 trạm hết dầu còn xăng