Nhiều chỉ tiêu kinh tế của Quảng Ngãi tiếp tục giữ đà tăng trưởng

Sản xuất công nghiệp của Quảng Ngãi tháng 8/2024 ước tăng 4,33% so với tháng trước và tăng 1,77% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách đạt hơn 2.400 tỷ đồng, tăng 543 tỷ đồng so với tháng 7/2024,…