Kết quả giải ngân 8 tháng của năm 2024: Thấp bất ngờ

Sáng 12/9, theo thông tin từ Sở KHĐT Quảng Ngãi, năm 2024, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh được giao hơn 6.900 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương hơn 5.045 tỷ đồng, ngân sách T.Ư hơn 1.857 tỷ đồng.

Một dự án đầu tư công trên địa bàn Quảng Ngãi.Ảnh: C.H

Tuy nhiên tính đến 31/8/2024, kết quả giải ngân của tỉnh Quảng Ngãi chỉ mới thực hiện được gần 1.500 tỷ đồng, đạt khoảng 21,6% so với kế hoạch vốn được giao; bằng 32,9% kế hoạch vốn được nhập Tabmis.

Trong số này, nguồn vốn ngân sách địa phương giải ngân được 1.158 tỷ đồng, bằng 22,9% kế hoạch được giao; vốn ngân sách T.Ư giải ngân 337 tỷ đồng, bằng 18,1% kế hoạch vốn được giao.

Dự kiến đến cuối tháng 9/2024, giải ngân của Quảng Ngãi ước thực hiện đạt 31,5 % kế hoạch vốn giao; trong đó, ngân sách địa phương giải ngân đạt khoảng 33,7%, ngân sách T.Ư giải ngân đạt khoảng 25,7%.

Nói về lý do dẫn đến kết quả giải ngân đạt thấp so với kế hoạch, theo các chủ đầu tư chủ yếu là do vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB tháo gỡ chậm, dẫn đến tiến độ và kết quả thi công nhiều dự án, có thời điểm "dậm chân tại chỗ".

Những chỉ đạo cụ thể

Trước tình trạng nêu trên, tại buổi chủ trì cuộc họp vào hôm qua, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang, đã có những chỉ đạo cụ thể cho các cấp ngành, chủ đầu tư để tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, trong những tháng còn lại của năm 2024.

Ông Nguyễn Văn Trọng, Giám đốc Sở KHĐT tỉnh Quảng Ngãi báo cáo tình hình giải ngân tại cuộc họp của UBND tỉnh.Ảnh nguồn trang tin UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Trong chỉ đạo đáng chú ý tại cuộc họp, người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh và yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư phải xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của tỉnh.

Vì vậy các cấp, ngành và chủ đầu tư cần tập trung nỗ lực và quyết tâm nhiều hơn nữa, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án nhằm thực hiện đạt kết quả giải ngân vốn cao nhất, theo kế hoạch đã đề ra trước đó của năm 2024.

Thi công tại một công trình đầu tư công của Quảng Ngãi.Ảnh: C.H

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu đối với các dự án trọng điểm, chậm tiến độ, cấp ngành và đơn vị liên quan tập trung tháo vướng, gỡ khó trong GPMB; tranh thủ mặt khi có bằng sạch tới đâu, cần nhanh chóng triển khai thi công đến đó; chủ động nghiên cứu, vận dụng linh hoạt các những quy định trong GPMB.

Khẩn trương hoàn thành hồ sơ quyết toán dự án, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất, tính tiền sử dụng đất để giao đất cho nhà đầu tư, tăng nguồn thu từ quỹ đất.

Được biết ngay từ đầu năm 2024, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có hàng loạt cuộc họp, chỉ đạo, nhắc nhở và đôn đốc các cấp ngành, chủ đầu tư trong thực hiện giải ngân đầu tư công.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang.Ảnh: G.N

Tuy nhiên do nguyên nhân khác nhau, đặc biệt là sự thay đổi về cán bộ chủ chốt của tỉnh, chủ đầu tư một số dự án lớn…dẫn đến không ít thời điểm, tiến độ và kết quả thi công nhiều công trình và dự án đầu tư công, bị sụt giảm, "đứng bánh".