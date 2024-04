Nhiều dấu hiệu vi phạm tại cơ sở mầm non xảy ra vụ bạo hành trẻ em ở Hưng Yên

Bé gái 18 tháng tuổi bị “bạo hành”: Đã xác minh được cơ sở mầm non ở huyện Văn Lâm (Hưng Yên). CliP: Chu Linh.

Theo tài liệu và thông tin Dân Việt thể hiện, Cơ sở mầm non tư thục Hoàng Oanh (xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) - nơi xảy ra vụ bạo hành dã man trẻ em, có dấu hiệu vi phạm trong quá trình hoạt động.

Cơ sở mầm non tư thục Hoàng Oanh được phép thành lập 7/2020. Đại diện chủ cơ sở là bà Trần Thị Loan.

Trong quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 6/7/2020 của UBND xã Lạc Hồng nêu rõ, cho phép thành lập cơ sở mầm non tư thục Hoàng Oanh và hoạt động theo điều lệ trường mầm non, quy chế tổ chức trường mầm non tư thục hiện hành.

"Trường được phép tiếp nhận, tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cho 3 nhóm lớp, gồm:

1 nhóm trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổi diện tích 14m2 với số trẻ không quá 9 trẻ;

1 lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi diện tích 25m2 với số trẻ không quá 16 trẻ;

1 lớp mẫu giáo 4 - 5 tuổi diện tích 25m2 với số trẻ không quá 16 trẻ", văn bản nêu rõ.

Dù đã được quy định rõ, thế nhưng Cơ sở mầm non tư thục Hoàng Oanh giới thiệu nhận các cháu từ 6 tháng tuổi.

Xác nhận từ chính quyền địa phương, cháu bé bị đánh ở trong clip đang theo học lớp 18 tháng - 24 tháng tuổi.

Tiếp theo, trong quyết định chỉ cho phép cơ sở nhận không quá 41 trẻ, nhưng theo thông tin từ ông Đỗ Văn Tuyên - Chủ tịch UBND xã Lạc Hồng, cơ sở mầm non Hoàng Oanh hiện có gần 50 em nhỏ.

Bên cạnh đó, trong danh sách, cơ sở này có 9 giáo viên, thế nhưng người phụ nữ đánh trẻ mầm non tại Hưng Yên có tên là Kha Thị Tấm (SN 1993) không có trong danh sách này.

Một giáo viên tại cơ sở mầm non trên xác nhận, Tấm là giáo viên và đứng lớp.

Trả lời cơ quan chức năng, Tấm thừa nhận hành vi đánh cháu bé tại Cơ sở mầm non tư thục Hoàng Oanh (xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ban đầu, Tấm khẳng định mình có bằng cấp liên quan đến chuyên ngành sư phạm. Thế nhưng qua kiểm tra thì không có.

Với nhiều vi phạm nêu trên, cơ quan chức năng xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm cần vào cuộc, kiểm tra hoạt động tại Cơ sở mầm non tư thục Hoàng Oanh.

Như Dân Việt thông tin trước đó, tối 9/4, mạng xã hội xuất hiện clip dài khoảng 21 giây, ghi lại cảnh một trẻ mầm non bị bắt nằm ngửa ra ăn.

Cháu bé bị người phụ nữ ấn tay vào mặt, đánh vào đầu, thậm chí lấy dép tát vào chân để ép ăn những thìa bột.

Mặc cho cháu bé giãy giụa và khóc thì người phụ nữ trên vẫn tiếp tục những hành vi bạo lực.

Vụ việc trên xảy ra tại Cơ sở mầm non tư thục Hoàng Oanh (xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).