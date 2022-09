Nhiều điểm sáng trong thực hiện chính sách an sinh

Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt

Vừa qua đảng Bộ LĐTBXH đã tổ chức hội thảo đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị 15, Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020.

Nghị quyết số 15 đề cập tới một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. Trong đó, tập trung vào 2 nhóm chính sách cơ bản, quan trọng trong hệ thống các chính sách xã hội là chính sách ưu đãi người có công và chính sách an sinh xã hội.

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Văn Hồi cho biết, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu, quan trọng. Hệ thống chính sách xã hội đã cơ bản đảm bảo công bằng, toàn diện, bao trùm, tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo cơ bản quyền an sinh của người dân, góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị và trật tự xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Việt Nam có kế hoạch sẽ ban hành một nghị quyết mới về chính sách xã hội cho giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự thảo nghị quyết mới sẽ được trình Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII để thông qua vào Hội nghị Trung ương 7, khóa XIII (nửa đầu năm 2023).

Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt mục tiêu, xuất hiện nhiều điểm sáng trong các lĩnh vực người có công, giảm nghèo và an sinh xã hội. Cụ thể, trong tổng số 26 chỉ tiêu có 5 chỉ tiêu vượt và hoàn thành trước thời hạn gồm: Nhà ở cho người có công; trợ giúp xã hội; trợ giúp xã hội cho người cao tuổi; tỷ lệ đi học đúng tuổi; bảo hiểm y tế; tiêm chủng mở rộng.

16 chỉ tiêu đạt mục tiêu vào năm 2020 gồm: Mức sống gia đình người có công; mức trợ cấp người có công; thất nghiệp chung; thất nghiệp thành thị; giảm nghèo chung; giảm nghèo tại các huyện, xã có tỷ lệ nghèo cao; thu nhập bình quân đầu người hộ nghèo; trợ giúp xã hội đột xuất; trẻ em đi học trung học cơ sở đúng tuổi; người biết chữ từ 15 tuổi; lao động qua đào tạo...

Nhờ vậy, chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam có sự cải thiện trong bảng xếp hạng của Liên Hợp Quốc (từ vị trí 128/187 năm 2011 lên vị trí 117/187 năm 2020). Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi nhấn mạnh "Các thành tựu nổi bật đã đem lại niềm tin và sự hài lòng của người dân trước sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Quyền an sinh xã hội cơ bản của người dân được đảm bảo tốt hơn. Hợp tác quốc tế được tăng cường mở rộng".

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách xã hội còn thiếu tính bao trùm, liên kết; chưa có sự tương trợ, kết nối của các trụ cột chính sách trong tổ chức thực hiện; chênh lệnh mức sống giữa vùng miền, nhóm đối tượng còn lớn; quá trình tổ chức triển khai thực hiện chính sách xã hội chưa đồng bộ; chất lượng dịch vụ xã hội còn hạn chế; nguồn lực còn hạn chế và thiếu chủ động.

Hướng đến toàn dân

Để khắc phục những hạn chế đó, Bộ LĐTBXH đã định hướng xây dựng hệ thống chính sách xã hội năm 2030 hướng đến toàn dân, bao trùm và toàn diện. Đồng thời, đáp ứng các nhu cầu an sinh xã hội và dịch vụ xã hội cho nhân dân, tạo cơ hội phát triển cho mọi người dân và không để ai bị bỏ lại phía sau, đáp ứng mục tiêu của nước đang phát triển.

Ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhấn mạnh, xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách xã hội, phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống Nhân dân là 1 trong 10 chương trình công tác trọng tâm của thành phố. Thành phố đã thường xuyên rà soát, đánh giá, ban hành các chính sách xã hội đặc thù, góp phần đảm bảo an sinh xã hội; ưu tiên dành nguồn lực để thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội…

Ông Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu cũng sẻ những giải pháp trọng tâm để việc thực hiện chính sách xã hội của tỉnh. Ông Lương cho rằng cần đổi mới công tác tuyên truyền phù hợp với đồng bào vùng dân tộc. Sao cho việc tuyên truyền đa dạng, linh hoạt, dễ nhớ, dễ thực hiện.

"Trọng tâm là tăng cường vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo các vấn đề về chính sách xã hội. Huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, trong đó có nguồn lực xã hội hóa để thực hiện các chính sách an sinh xã hội"- ông Lương nói.

Bà Gulmira Asanbaeva - quyền đại diện Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cho rằng Nghị quyết 15 đã đánh dấu một bước đột phá lớn, tạo tiền đề cho Việt Nam tiếp cận gần hơn với các tiêu chuẩn quốc tế và các thông lệ tốt nhất về an sinh xã hội.

Bà Gulmira Asanbaeva cho rằng phía trước còn những thách thức, nhưng bà cũng tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của Tổ chức Lao động quốc tế trong việc chung tay với Chính phủ Việt Nam, Bộ LĐTBXH và các đối tác để thực hiện hóa tầm nhìn chung về an sinh xã hội toàn dân của Việt Nam vào năm 2030.