Nhiều điểm tham quan Đà Nẵng đồng loạt miễn phí cho khách dịp đầu năm

Để khách không "chi tiền"



Trong kỳ nghỉ Tết dương 2021 kéo dài 3 ngày (từ ngày 1 đến ngày 3/1), ngành Du lịch TP.Đà Nẵng đã tung ra nhiều sự kiện hấp dẫn nhằm thu hút người dân và khách du lịch đến tham quan.

Cụ thể, trong khuôn khổ Lễ hội "Đà Nẵng – Chào năm mới 2021" ngoài các hoạt động liên quan, trong 2 buổi tối 1/1 và 2/1, Sở Du lịch thành phố phối hợp với Chi hội Vận chuyển du lịch đường thủy Đà Nẵng tổ chức chương trình "Thưởng ngoạn sông Hàn - ngắm cầu Rồng phun lửa, phun nước". Đà Nẵng dành 2.000 vé du ngoạn sông Hàn về đêm miễn phí cho người dân và du khách đối với sự kiện này.

Đoàn Carnaval biểu diễn vũ hội đường phố chào mừng năm mới tại Đà Nẵng.

Hằng đêm tại Đà Nẵng, chương trình vũ hội đường phố chào năm mới 2021 diễn ra tại khu vực trung tâm thành phố, với sự góp mặt của hơn 100 nghệ sĩ cùng các tiết mục nhảy, khiêu vũ, và đội kèn hơi, vũ hội kéo dài từ cầu Trần Thị Lý đến Bảo tàng Điêu khắc Chăm trong suốt gần 2 giờ đồng hồ, đã thu hút hàng ngàn người dân và du khách.

Đoàn Carnaval biểu diễn vũ hội đường phố di chuyển và biểu diễn các tác phẩm với các giai điệu vui tươi, nhộn nhịp, hùng tráng. Các vũ công trong trang phục Carnaval đầy màu sắc nhảy múa theo tiết tấu của những tác phẩm âm nhạc Việt Nam và nước ngoài. Bên cạnh đó còn có biểu diễn nhạc hơi kết hợp diễu hành và khiêu vũ tại chỗ.

Nhiều du khách đã đến tham quan các điểm vui chơi tại Đà Nẵng "tranh thủ" việc miễn phí vé ra vào cổng.

Ngoài ra, kể từ ngày 1/1/2021, các điểm tham quan tại Đà Nẵng như: Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ thuật và Khu danh lam thắng cảnh Ngũ Hành Sơn… cũng bắt đầu thực hiện việc miễn thu phí vé cho người dân và du khách trong nước và quốc tế trong năm 2021. Điều này đã thu hút một lượng lớn người dân và du khách đến tham quan.

Ghi nhận của PV Dân Việt trong những ngày đầu năm 2021, thời tiết ở Đà Nẵng không mưa và se lạnh, dòng người đổ ra đường đi chơi khá đông. Tại các điểm vui chơi như Công viên Châu Á, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Khu danh lam thắng cảnh Ngũ Hành Sơn... có rất nhiều nhóm gia đình, bạn trẻ đến vui chơi, check in.

Du khách thỏa sức check in dịp đầu năm mới.

Anh Nguyễn Văn Thiện (trú Hải Châu, TP.Đà Nẵng) chia sẻ: "Những ngày đầu năm 2021 thời tiết ở Đà Nẵng khá đẹp, tôi dẫn vợ với các con xuống chụp ảnh kỷ niệm. Lâu lắm rồi mới thấy Đà Nẵng yên bình. Có thể nói năm 2020 vừa qua thật là một năm đáng nhớ. Gia đình nào cũng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Qua năm mới 2021, tôi cũng như nhiều người dân Đà Nẵng hy vọng những điều bình an đến với toàn thể người dân trên cả nước. Việt Nam chúng ta sẽ đẩy lùi được dịch bệnh".

Tín hiệu khởi sắc

Theo ghi nhận của PV, chỉ riêng trong tối 1/1, gần 1.000 du khách đã có mặt trên 15 tàu du lịch để tham gia chương trình "Thưởng ngoạn sông Hàn - Ngắm cầu Rồng phun lửa, phun nước".

Đà Nẵng dành 2.000 vé du ngoạn sông Hàn về đêm miễn phí cho người dân và du khách.

Cũng trong ngày 1/1, Ban quản lý Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn cho biết, trong ngày đầu tiên của năm mới, có gần 1.700 du khách đến tham quan tại Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn. Được biết, bên cạnh một số đoàn khách là sinh viên thì lượng khách tham quan chủ yếu là khách lẻ, khách gia đình...

Còn tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm TP.Đà Nẵng, trong sáng 2/1, Bảo tàng đã đón hàng chục lượt khách đến tham quan các cổ vật bên trong bảo tàng.

Du khách tham quan Bảo tàng Điêu khắc Chăm TP.Đà Nẵng nhân dịp đầu năm mới.

Trong sáng 1/1, tại Ga đến Quốc Nội (Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng), Sở Du lịch Đà Nẵng phối hợp với hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) tổ chức đón chuyến bay đầu tiên năm 2021.

Theo đó, chuyến bay VN159 của Vietnam Airlines vận chuyển khoảng 180 hành khách từ TP.Hà Nội đến TP.Đà Nẵng và hạ cánh an toàn vào lúc 8h55. Sau khi máy bay hạ cánh, đại diện Sở Du lịch thành phố cùng Hãng hàng không Vietnam Airlines đã tặng hoa, quà chúc mừng những vị khách đầu tiên đến Đà Nẵng trong năm 2021. Trong chuyến bay này có 2 hành khách may mắn được nhận vé máy bay khứ hồi hạng Thương gia hành trình nội địa do Vietnam Airlines khai thác.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.Đà Nẵng cho hay: "Chúng tôi kỳ vọng việc đón chuyến bay đầu năm mới này cùng với các hoạt động xúc tiến du lịch trong thời gian tới được triển khai sẽ tạo đà cho du lịch nội địa phát triển hơn nữa".

Đà Nẵng đón chuyến bay đầu tiên năm 2021.

Cũng theo ông Bình, trong năm 2021, ngành du lịch thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thị trường nội địa, trong đó tập trung vào các gói sản phẩm đặc sắc của địa phương.

Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động sự kiện văn hóa, thể thao để thu hút khách tới Đà Nẵng tham quan, trải nghiệm các sản phẩm du lịch, các sự kiện. Ngành cũng tiếp tục làm mới các sản phẩm du lịch, tập trung chủ yếu cho du lịch về đêm, du lịch giải trí, mua sắm…