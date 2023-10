Nhiều khu vực tại Đà Nẵng vẫn ngập sâu

Sáng 15/10, dù trời đã ngớt mưa nhưng tại một số khu vực tại huyện Hoà Vang, quận Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) vẫn còn ngập sâu.

Ghi nhận của PV Dân Việt tại "rốn lũ" đường Mẹ Suốt (quận Liên Chiểu), một số địa điểm trũng thấp vẫn còn chìm trong "biển nước". Có nơi nước vẫn đang ngập sâu đến 1m, có điểm hơn 1,2-1,3m. Suốt chiều dài khoảng 700m của tuyến đường, nhiều nhà cửa, hàng quán vẫn ngập sâu, người dân sơ tán chưa thể trở về.

Nhiều khu vực tại Đà Nẵng vẫn còn ngập sâu. Ảnh: D.B

Lực lượng công an túc trực để hướng dẫn, giăng dây cấm các phương tiện di chuyển đảm bảo an toàn.

Theo anh Trần An (trú đường Mẹ Suốt), hôm nay đã là ngày thứ 3 cả khu vực này bị ngập. Hầu hết người dân ở nhà cấp 4 đã được di tản đến nơi an toàn nên không có thiệt hại về người.

Tại các điểm ngập sau lực lượng chức năng căng dây cảnh báo. Ảnh: D.B

"Ở khu vực này là rốn ngập. Cứ mưa to là nước lênh láng, tràn vào nhà. Hôm nay đã là ngày thứ 3 và với mực nước cao thế này thì chưa biết khi nào mới rút. Hiện nước còn ngập sâu nên cơ quan chức năng chưa cho người dân trở về để đảm bảo an toàn", anh An chia sẻ.

Nhiều hộ gia đình đóng cửa nhà để di tản đến nơi an toàn. Ảnh: D.B

Lực lượng chức năng túc trực tại các điểm ngập. Ảnh: D.B

Trong cùng diễn biến liên quan, sáng 15/10, lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ III, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cho biết, chính thức cho phương tiện lưu thông qua đèo Hải Vân.

Theo đó, từ 8h ngày 15/10, cơ quan chức năng chính thức cho phương tiện lưu thông qua đèo Hải Vân.

Đồng thời, giao đơn vị quản lý tuyến và lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi tình hình mưa lũ, sạt lở để kịp thời có biện pháp đảm bảo an toàn cho người, phương tiện qua đèo và kết cấu hạ tầng giao thông.

Phương tiện lưu thông qua đèo Hải Vân trở lại.

Trước đó, khoảng 13h50 ngày 13/10, ta luy dương đèo Hải Vân tại Km 905+600 (địa phận Đà Nẵng) bị sạt lở. Đây cũng chính là vị trí bị sạt lở do mưa bão vào năm 2022, nay tái phát sau mưa lớn.