Nhiều mô hình, cách làm hay trong phòng, chống dịch ở Khánh Hòa

Đa dạng hình thức tuyên truyền



Ngoài các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Băng rôn, pano, áp phích, tờ rơi, đài truyền thanh, truyền hình, Trang Thông tin điện tử của Hội và các trang mạng xã hội Zalo, facebook... của Hội ND tỉnh cũng thường xuyên cập nhật thông tin để cán bộ, hội viên, nông dân và nhân dân đồng lòng quyết tâm cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Tuyên truyền mạnh mẽ các chế tài xử lý, xử phạt các trường hợp vi phạm, không chấp hành phòng, chống dịch để giáo dục, nhắc nhở, răn đe tạo sự nghiêm minh, gắn với tuyên truyền, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân, mô hình, cách làm hay trong phòng, chống dịch.

Đ/c Hà Hồng Hạnh – Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (thứ 2 từ phải sang) tặng quà cho gia đình cán bộ Hội bị nhiễm SARS-CoV-2 tại xã Thành Sơn, huyện Khánh Sơn . Uyên Nguyễn

Căn cứ vào các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, hướng dẫn của các ngành chức năng về thực hiện các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch, các cấp Hội đã cụ thể hóa thành các chuyên đề tuyên truyền, trong đó chú trọng tuyên truyền việc nâng mức cảnh báo về hiểm họa ngày càng tăng của dịch bệnh, khắc phục ngay các biểu hiện chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch; quyết tâm thực hiện mục tiêu ngăn chặn bằng được nguy cơ dịch xâm nhập từ bên ngoài vào địa bàn. Phát huy cao độ hoạt động của Tổ COVID cộng đồng, Tổ truy vết, Tổ tuyên truyền phòng, chống COVID-19, các nhóm Zalo, Facebook... phát huy ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, theo dõi, kiểm soát người từ ngoài tỉnh trở về, nhất là người trở về từ vùng đang có dịch; phải quyết tâm cố gắng giữ được huyện an toàn, xã an toàn, thôn an toàn, cơ quan an toàn, biến "vùng đỏ" thành "vùng xanh".

Ngoài ra, các cấp Hội còn tăng cường tuyên truyền liên tục việc chấp hành nghiêm túc theo quy định 5K của Bộ Y tế, đồng thời thông tin về lợi ích, ý nghĩa, tác dụng của việc tiêm vắc xin để tạo sự thống nhất về nhận thức trong toàn dân yên tâm, tin tưởng, thực hiện tốt việc tiêm phòng Covid-19 khi đến lượt. Tuyên truyền việc đảm bảo lưu thông hàng hóa thiết yếu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, không để đứt gãy chuỗi cung ứng, gắn với tuyên truyền, hướng dẫn hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh, thu hoạch, tiêu thụ các sản phẩm; thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh, hỗ trợ các đối tượng theo sự chỉ đạo của Chính phủ và kế hoạch của tỉnh, không để người dân bị thiếu thốn.

Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh còn phối hợp với các ban, ngành địa phương tích cực tuyên tuyên truyền, giúp đỡ người dân, hội viên, nông dân vừa chiến đấu diệt giặc Covid-19 vừa giúp đỡ lẫn nhau phát triển sản xuất nông nghệp, ổn định cuộc sống. Nhiều mô hình sáng tạo trong cộng đồng được cán bộ, hội viên nông dân thành lập, đã lan truyền sự lan tỏa trong cán bộ, hội viên, nông dân cùng đồng lòng, chung sức, giữ vững niềm tin, yên tâm phòng, chống dịch bệnh…

Thông qua công tác tuyên truyền đã nhân rộng mô hình của tập thể, cá nhân, cách làm hay trong phòng, chống dịch để động viên, khen thưởng kịp thời như: Các mô hình cung ứng hàng hóa thiết yếu hiệu quả trong điều kiện thực hiện giãn cách xã hội; tham gia xây dựng vùng an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh; các hoạt động xã hội tình nguyện… đa dạng hóa các loại hình, phương tiện tuyên truyền sát với thực tiễn của từng địa phương, nhất là ở vùng sâu, vùng xa... để mỗi người dân thực sự là một chiến sĩ trong phòng chống dịch, mỗi tổ dân cư, thôn, xóm thực sự là một pháo đài phòng, chống dịch.

5 nhiệm vụ trọng tâm

Trong thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và thực hiện nghiêm các chủ trương, quan điểm, giải pháp chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngành Y tế, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong đó chú trọng:

Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân vận động mỗi gia đình, mỗi người dân trong việc bảo vệ nâng cao sức khỏe của bản thân, gia đình, cộng đồng. Thực nhiện nghiêm yêu cầu 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) mà Bộ Y tế đã đã đưa ra, nhất là việc đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng.

Phát huy vai trò của người đứng đầu của các cấp Hội trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Hạn chế tổ chức các lễ hội, các sự kiện tập trung đông người, các cuộc họp, hội nghị có đông người tham gia không cần thiết; trường hợp tổ chức phải xin ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ý kiến của cơ quan có thẩm quyền và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch bệnh Covid-19 bảo đảm an toàn.

Tiếp tục vận động hội viên, nông dân phát triển sản xuất kinh doanh theo tinh thần thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Kịp thời nắm bắt tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là tâm tư nguyện vọng, khó khăn, đề xuất của hội viên, nông dân do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 để báo cáo cho cấp ủy, chính quyền và Hội cấp trên.

Hưởng ứng tích cực phong trào "Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19", chung tay cùng cả hệ thống chính trị trong tỉnh đẩy lùi đại dịch Covid-19.