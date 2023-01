Nhiều ngày đêm truy lùng bắt băng cướp gây án trên quốc lộ N2

"Đêm khuya vắng người, cánh đồng vắng, người tham gia giao thông chạy xe máy có giá trị lại đi một mình, chính lý do đó khiến băng cướp ra tay nhanh gọn rồi tẩu thoát không để lại dấu vết. Quyết tâm phá bằng được vụ án, trinh sát hình sự ngày đêm phối hợp Công an một số địa phương đã lần ra dấu vết và buộc chúng phải thú nhận toàn bộ hành động phạm tội", Thượng tá Nguyễn Quốc Thuận, Phó Trưởng Công an huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An thông tin.

Gây án chớp nhoáng nơi đường vắng

Khoảng 21 giờ ngày 6/9/2022, tuyến quốc lộ N2 nối liền từ huyện Đức Hòa (Long An) đi về tỉnh Đồng Tháp vắng lặng, thỉnh thoảng vài chiếc xe tải, du lịch vượt lên rổi mất hút trong màn đêm. Hai bên lộ là rừng tràm bao bọc, xa xa mới có vài ngôi nhà nhưng họ đã đóng cửa im lìm trong giấc ngủ.

Đối tượng Lương Hữu Cường, ngụ huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tham gia băng cướp liên tỉnh. Ảnh: Thiên Long

Anh Trần Thành Phát Em (31 tuổi), ngụ xã Long An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang điều khiển xe máy đời mới tăng tốc cố gắng vượt qua quãng đường vắng để đến khu vực đông dân cư tìm quán khải giát mua chai nước uống.

Khi xuống dốc cầu một đoạn thuộc ấp 2, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa (Long An), thấy phía sau xuất hiện nhiều ánh đèn xe máy chạy lên cùng chiều, anh mừng thầm vì sắp có bạn đi chung cho đỡ sợ. Tuy nhiên, suy nghĩ đó đã không thành sự thật, mà là thảm họa bất ngờ đối với anh.

Đối tượng Nguyễn Văn Kha (28 tuổi), ngụ huyện U Minh, tỉnh Cà Mau tham gia băng cướp quốc lộ N2. Ảnh: Thiên Long

Bốn xe máy vượt lên chặn đầu phương tiện của anh, sau đó 2 thanh niên bước xuống đi lại gần yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân. Chưa kịp phản ứng thì nhóm này cầm đèn pin điện chích vào người anh Thành Em khống chế cướp 1 chiếc điện thoại di động, tiền mặt và xe máy rồi tẩu thoát.

Nạn nhân đi bộ hàng chục cây số tìm đến Công an huyện Thạnh Hóa trình báo sự việc.

"Ăn hàng" xong, đối tượng vọt thẳng qua khu vực huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp (cách nơi gây án 20 cây số), sau đó tắt đèn chạy thật chậm tìm "con mồi". Nhìn phía trước, phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy đi một mình biển số TP.Cần Thơ, nhóm này lập tức chớp lấy cơ hội. Bằng thủ đoạn kiểm tra giấy tờ, đối tượng cầm đèn pin điện đe dọa trấn lột cướp 1 nhẫn vàng, 1 chiếc điện thoại di động cùng xe máy và bỏ lại nạn nhân giữa cánh đồng vắng đêm khuya.

Cây đèn pin sử dụng điện để chích nạn nhân khi cướp tài sản. Ảnh: Thiên Long

Anh Trần Thanh Tâm (32 tuổi, nạn nhân), ngụ TP.Cần Thơ tìm đến Công an huyện Tháp Mười báo tin ngay sau đó.

Tập trung truy xét băng cướp liên tỉnh

Xác định đây là băng cướp hoạt động liên tỉnh, phòng Cảnh sát hình sự Long An phối hợp Công an huyện Thạnh Hóa rà soát địa bàn giáp ranh đã xảy ra một số vụ cướp với thủ đoạn tương tự ở huyện Đức Hòa, Tân Thạnh, Bến Lức (Long An), huyện Củ Chi, Hóc Môn (TP.HCM), tập trung các biện pháp để điều tra truy xét.

Đối tượng Lương Hữu Khuê, ngụ huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tham gia băng cướp quốc lộ N2. Ảnh: Thiên Long

Sau một thời gian xác minh, lần theo dấu vết từ biển số xe, nhân dạng đối tượng, trinh sát hình sự phát hiện nghi phạm Nguyễn Văn Kha (28 tuổi), Thái Văn Nhú (26 tuổi) cùng ngụ huyện U Minh (Cà Mau) là một trong những mắt xích liên quan đến vụ án. Lệnh bắt khẩn cấp được tiến hành ngay sau đó. Không thể chối cãi khi nhìn thấy chứng cứ liên quan, hai đối tượng đành khai ra đồng bọn thực hiện hành vi cướp tài sản.

Phương tiện liên quan trong vụ án được công an thu giữ để phục vụ điều tra. Ảnh: Thiên Long

Lần lượt đối tượng Lương Hữu Cường, Lương Hữu Khuê, Lương Hữu Sửu cùng ngụ huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), Dương Văn Tấn ngụ huyện Hòa Bình (Bạc Liêu), Lương Hữu Ngọc ngụ Đắc Nông và Nguyễn Văn Đức (dưới 16 tuổi) ngụ huyện Định Quán (Đồng Nai) lần lượt sa lưới.

Thái Văn Nhú (26 tuổi) ngụ huyện U Minh (Cà Mau) tham gia băng cướp bị băt giữ. Ảnh: Thiên Long

Khám xét địa điểm đối tượng ở trọ tại TP.HCM, công an tạm giữ 7 xe máy, 2 điện thoại di động, 1 cây đèn pin sử dụng chích điện cùng một số tang vật liên quan hành vi phạm tội. Nhóm đối tượng khai nhận không nghề nghiệp ổn định, quen nhau tụ tập thành băng nhóm, sau đó bàn nhau đi cướp đêm khuya để lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Địa bàn nhắm đến là ngoại ô TP.HCM, quốc lộ N2 Long An xuyên về miền Tây, tài sản cướp được đem bán rồi chia nhau tiền tiêu xài. Bước đầu, chúng khai nhận đã gây ra hàng chục vụ nhưng không nhớ rõ địa điểm thực hiện.

Ngày 25/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạnh Hóa cho biết, đơn vị này đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 7 đối tượng, riêng trường hợp Nguyễn Văn Đức (dưới 16 tuổi) khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra làm rõ tội cướp tài sản.