Ngày 17/2, theo nguồn tin của PV Dân Việt, Thanh tra thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) vừa ban hành kết luận thanh tra về "Đấu thầu, mua sắm vật tư, thiết bị dạy học trên địa bàn thị xã An Khê giai đoạn năm 2020-2021 tại Phòng GD& ĐT thị xã".

Theo bản kết luận, Phòng GD&ĐT thị xã An Khê được giao hơn 7,8 tỷ đồng làm chủ đầu tư thực hiện 3 dự án mua sắm vật tư, thiết bị dạy học trong 2 năm 2020 và 2021 và đã mua sắm được hơn 7,7 tỷ đồng.

Năm 2020, Phòng GD&ĐT thị xã An Khê ký hợp đồng thẩm định giá với Công ty TNHH Thẩm định giá và đại lý thuế Việt Nam (trụ sở tại Hà Nội). Công ty này đã cung cấp bảng báo giá của 3 doanh nghiệp cho chủ đầu tư.

Phòng GD&ĐT thị xã An Khê. Ảnh: CTV

Thanh tra thị xã An Khê phát hiện, cơ sở vi tính Huỳnh Chung (ở phường An Bình, thị xã An Khê, Gia Lai) do ông Lê Huỳnh Chung làm chủ là 1 trong 3 đơn vị có bảng báo giá chưa được phép mua bán, xuất hóa đơn đối với mặt hàng thiết bị giáo dục.

Ngoài ra, có 2 đơn vị gồm Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Khánh Linh và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lộc Phát (cùng trụ sở tại Bình Định) cũng được đoàn thanh tra phát hiện không bao gồm sản xuất hoặc bán buôn thiết bị dạy học.

Tại dự án mua sắm trang thiết bị dạy học và hệ thống lọc nước uống năm 2020, quá trình thẩm định giá của công ty thẩm định giá không được thực hiện khách quan, độc lập.

Đoàn thanh tra còn phát hiện trang thiết bị được mua sắm như ti vi, máy tính, đồng hồ bấm giây, biển lật số, máy lọc nước…không có các tính năng như trong hợp đồng kinh tế đã ghi. Một số trang thiết bị ghi “xuất xứ Việt Nam” nhưng toàn bộ vỏ thiết bị, hộp đựng đều thể hiện xuất xứ Trung Quốc.

Từ đó, Thanh tra thị xã An Khê kết luận, chủ đầu tư là Phòng GD&ĐT thị xã An Khê có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong việc đấu thầu, mua sắm vật tư, thiết bị dạy học trên địa bàn thị xã An Khê giai đoạn năm 2020-2021. Chủ đầu tư thiếu trách nhiệm trong việc tiếp nhận, kiểm tra, nghiệm thu các thiết bị dạy học từ nhà thầu, dẫn đến không phát hiện việc Nhà thầu bàn giao một số trang thiết bị (biển lật số, đồng hồ bấm giây, ti vi, máy vi tính, máy lọc nước) không đúng hoặc không đảm bảo tính năng theo hợp đồng kinh tế.

Chính vì vậy, Thanh tra thị xã An Khê đề nghị chuyển hồ sơ vụ việc sai phạm sang Cơ quan CSĐT - Công an thị xã An Khê để điều tra.

Thanh tra thị xã An Khê yêu cầu Phòng GD&ĐT thị xã kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể và từng cá nhân liên quan.

Thanh tra thị xã An Khê yêu cầu Phòng GD&ĐT thị xã làm việc với các nhà thầu để thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết, đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật đối với trang thiết bị thuộc các dự án.