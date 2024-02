Nhiều thanh niên nát tay, rách mắt vì tai nạn pháo nổ dịp Tết Giáp Thìn

Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong 7 ngày nghỉ Tết (từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết, tức từ mùng 9/2 đến 14/2 Dương lịch) đã có 604 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa, tăng 51,4% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023 (315 trường hợp phải nhập viện điều trị, tăng 15% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023).

Riêng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chỉ trong đêm 30 Tết đã cấp cứu và điều trị cho 13 trường hợp tai nạn pháo nổ. Các bác sỹ cho biết năm nay số ca cấp cứu do pháo nổ tăng và chủ yếu là trẻ trong độ tuổi 12-15.

Một bàn tay "vỡ toác" vì pháo nổ của một bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Quân đội 108 trong Tết Giáp Thìn. Ảnh BVCC

Tại Bệnh viện Quân đội 108, chỉ trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn (ngày 10/2 Dương lịch) đã có 15 trường hợp bị chấn thương do pháo nổ đến cấp cứu.



Theo Đại tá TS. Nguyễn Việt Nam,Chủ nhiệm khoa Chấn thương chi trên và vi phẫu thuật (Bệnh viện Quân đội 108) cho biết, Tết Giáp Thìn, bệnh viện đã tiếp nhận nhiều ca tai nạn do pháo nổ. Đặc biệt, riêng ngày mùng 1 Tết, Bệnh viện tiếp nhận 15 ca khám cấp cứu, vào viện phẫu thuật 08 ca.

Bệnh nhân chủ yếu ở độ tuổi từ 18 đến 50. Các trường hợp tai nạn trên đều bị tổn thương ở tay, chân, mắt,… nhưng chủ yếu là dập nát ở bàn tay, nguy cơ phải cắt cụt do hoại tử thứ phát.

Trường hợp tổn thương nặng nhất là bệnh nhân nam 18 tuổi, bị cụt nửa ngoài bàn tay trái, rách giác mạc mắt trái. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật, xử trí tổn thương, tuy nhiên bàn tay sẽ bị tàn tật vĩnh viễn.

Một thiếu niên bị tai nạn pháo nổ điều trị tại Bệnh viện Quân đội 108. Ảnh BVCC

"Các trường hợp trên bị tai nạn chủ yếu do pháo nổ tự chế. Tổn thương do pháo nổ để lại di chứng nặng nề, điều trị tốn kém.

Do đó, người dân không nên sử dụng pháo tự chế hoặc tự chế pháo theo hướng dẫn trên mạng, tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc do pháo nổ, để Tết Nguyên đán 2024 là dịp để mọi người vui vẻ, hạnh phúc và bình an", TS Nam chia sẻ.