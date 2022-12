Nhiều vợ chồng đến bệnh viện khám hiếm muộn sớm, bác sĩ phát hiện tỉ lệ vô sinh nam tăng

Chiều nay 30/12, tại TP.Cần Thơ, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu tổ chức họp báo thông tin về việc Trung tâm hiếm muộn của bệnh viện vừa đạt tiêu chuẩn chất lượng riêng biệt cho hỗ trợ sinh sản (RTAC).

Nhiều vợ chồng đến Bệnh viện Quốc tế Phương Châu khám hiếm muộn sớm, bác sĩ phát hiện tỉ lệ vô sinh nam tăng. Ảnh: P.C



Như vậy, đến thời điểm này, Trung tâm hiếm muộn của Bệnh viện Quốc tế Phương Châu là nơi đầu tiên và duy nhất tại ĐBSCL đạt được cả hai tiêu chuẩn chất lượng quốc tế danh giá gồm tiêu chuẩn chất lượng riêng biệt cho hỗ trợ sinh sản (RTAC) và tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện (JCI).

Tại đây, bác sĩ Dư Huỳnh Hồng Ngọc - Giám đốc Trung tâm hiếm muộn của Bệnh viện Quốc tế Phương Châu thông tin với phóng viên Dân Việt một thông tin bất ngờ. Cụ thể là theo báo cáo mà bệnh viện có được, tỉ lệ vô sinh nam tăng khi đến bệnh viện khám về hiếm muộn.

"Thời điểm gần đây, nhiều cặp vợ chồng thường chủ động đến bệnh viện khám hiếm muộn sớm. Với thiết bị hiện đại, bệnh viện cũng đã phát hiện nhanh các trường hợp vô sinh nam. Theo báo cáo của chúng tôi, yếu tố nam giới vô sinh tăng từ 70-80%, còn trước đây từ 50-60%", bác sĩ Dư Huỳnh Hồng Ngọc nói.

Hiện tại, theo bác sĩ Ngọc, chưa có đơn vị nào ở Việt Nam nghiên cứu sâu về vô sinh nam để cho biết con số thống kê cụ thể và đầy đủ. Tuy nhiên, tỉ lệ hiếm muộn chung chiếm từ 7-12% đối với những cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản.

Bác sĩ Ngọc cho biết, nguyên nhân dẫn đến vô sinh nam là do stress (làm việc nhiều ảnh hưởng đến sinh hoạt vợ chồng không an toàn, không đều độ), do môi trường làm việc độc hại (khói thuốc lá, thuốc trừ sâu, phân bón), do ít tập thể dục và sử dụng chất kích thích nhiều.

Đặc biệt, một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến vô sinh nam nhiều nhất là khi nam giới ngồi văn phòng 8 tiếng/ngày, ảnh hưởng việc tăng túi máu vùng bìu, giảm khả năng sinh tinh.

Để khắc phục vô sinh nam, bác sĩ Ngọc cho rằng, người nam cần sắp xếp công việc cho hợp lý để giảm stress, chế độ sinh hoạt lành mạnh, có tần suất quan hệ vợ chồng đều đặn, giảm chất kích thích...Từ đó, môi trường sống tinh trùng được tốt hơn, góp phần cải thiện tình trạng vô sinh nam.