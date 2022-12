Topenland Bình Định chốt tương lai đội bóng: Số phận các ngôi sao ra sao?

Theo đó, CLB Topenland Bình Định đã đăng tải trên trang chủ chính thức của mình: "Trước thềm mùa giải V.League 2023, Công ty CP TopenLand Việt Nam (TopenLand) khẳng định tiếp tục tài trợ CLB bóng đá TopenLand Bình Định nhằm giúp đội bóng chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải sắp tới.



Kể từ năm 2020 đến nay, TopenLand và các nhà tài trợ khác đã ký hợp đồng cam kết tài trợ cho CLB TopenLand Bình Định với ngân sách 300 tỷ đồng trong 3 mùa giải V-League 2021 – 2023. Đến nay, công tác chi trả lương, thưởng vẫn đang được thực hiện; tinh thần đội bóng tích cực, an tâm thi đấu.

Với nguồn kinh phí tài trợ này cùng nỗ lực của các cầu thủ và ban huấn luyện, bóng đá Bình Định đã đạt được những thành tích ấn tượng trong thời gian qua. Năm 2020, CLB đã đăng quang Ngôi vô địch hạng Nhất quốc gia LS 2020 và thăng hạng lên V-League 2021. Mùa giải 2022, đội bóng đất võ đã giành Huy chương Đồng V-League 2022 và Huy chương Bạc tại giải Cúp Quốc gia 2022..."

Bài đăng của CLB Topenland Bình Định trên trang chủ

Trước đó, người hâm mộ của Bình Định lo ngại CLB sẽ lâm vào tình cảnh xấu nhất là giải thể như Than Quảng Ninh hay Sài Gòn FC. Lý do bởi theo công văn do Giám đốc công ty cổ phần Bình Định Sport - đơn vị quản lý bóng đá Bình Định, ông Nguyễn Hữu Sang ký, khoản nợ hiện hữu của CLB này lên tới 38,5 tỷ đồng, trong đó có 20 tỷ đồng nợ tiền thưởng các cầu thủ.

Đặng Văn Lâm và các đồng đội vẫn gắn bó với CLB Topenland Bình Định.

"Do đó, trong bối cảnh tình hình khó khăn chung, dù đối mặt với nhiều thách thức, chúng tôi vẫn nỗ lực duy trì nguồn kinh phí cho đội bóng, đảm bảo thu nhập cho các cầu thủ và ban huấn luyện, giúp đội bóng an tâm cống hiến xuyên suốt mùa giải V.League 2023.

Với tư cách là nhà tài trợ chính cho CLB bóng đá TopenLand Bình Định, TopenLand và các nhà tài trợ khác khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện tài trợ theo đúng cam kết. Chúng tôi tin rằng, CLB bóng đá TopenLand Bình Định sẽ tiếp tục giữ vững phong độ, đạt thành tích cao, đáp lại sự tin yêu của người hâm mộ.", CLB Topenland Bình Định viết tiếp.