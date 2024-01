"Nhìn các em học sinh cười vui khi mặc những chiếc áo ấm mới, chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc"

Món quà mang niềm hy vọng

Ngay sau khi Chương trình “Phiên chợ 0 đồng” kết thúc, Đoàn từ thiện Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, Nha Khoa Sài Gòn H.N cùng các nhà hảo tâm tiếp tục trao quà tại Điểm trường Mầm non Nà Lại thuộc Trường Mầm non Thượng Tân (xã Thượng Tân, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang). Các phần quà ý nghĩa dành tặng cho các em học sinh bao gồm: Áo ấm, nước ngọt, bánh kẹo, bỏng ngô,...

Với cô trò tại điểm trường, đây là những phần quà mang giá trị lớn về cả vật chất lẫn tinh thần. Bởi đã qua nhiều năm, Điểm trường Mầm non Nà Lại chưa được đón nhận yêu thương từ những tấm lòng hảo tâm, các em nhỏ chưa một lần được khoác lên mình chiếc áo mới đầy ấm áp đón Tết.

Các em nhỏ tại Điểm trường Mầm non Nà Lại hào hứng khi nhận được những món quà từ Đoàn từ thiện - Xã hội Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và các nhà hảo tâm trao tặng.

“Nhìn các em nhỏ chỉ mặc chiếc áo cộc tay mong manh trong tiết trời mưa, gió lạnh lẽo mà tôi không kìm nổi cảm xúc xót thương của mình. Mong rằng món quà nhỏ này mang đến cho các con mùa đông thật ấm áp, đón Tết đầy tình yêu thương” - Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N, nhà sáng lập Phiên Chợ Trái Tim xúc động chia sẻ khi thấy được nỗi khó khăn, vất vả của cô trò Điểm trường Mầm non Nà Lại.

Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N tự tay mặc cho em học sinh tại Điểm trường Mầm non Nà Lại chiếc áo khoác bông mới tinh.

Được biết, Điểm trường Mầm non Nà Lại là một trong những điểm trường còn nhiều khó khăn thuộc Trường Mầm non Thượng Tân. Dù chỉ cách trung tâm xã khoảng 2km, thế nhưng các em học sinh nơi đây vẫn còn gặp rất nhiều trở ngại trong quá trình học tập.

Cô Lã Thị Hương - Hiệu trưởng Trường Mầm non Thượng Tân cho biết: “Tại Điểm trường Mầm non Nà Lại, cô giáo còn gặp nhiều khó khăn trong công tác giảng dạy các em học sinh. Do gia đình các em phần lớn là người dân tộc Mông có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, nhận thức còn hạn chế, vậy nên, việc các con đi học đều, đủ còn rất hạn chế và chưa được phát triển toàn diện về thể chất cũng như khả năng tiếp thu”.

Cô Lã Thị Hương bày tỏ niềm vui chung với các em học sinh của mình tại điểm trường. Cô Hương cho biết, nhiều năm nay các em học sinh, cô giáo điểm trường chưa đón nhận được nhiều sự yêu thương, trân trọng như khi Đoàn Từ thiện - Xã hội Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cùng các nhà tài trợ trao tặng.

Không chỉ gặp trở ngại trong công tác giảng dạy, điều kiện vật chất thiếu thốn của cô trò Điểm trường Mầm non Nà Lại khiến Đoàn thiện nguyện Báo NTNN/Điện tử Dân Việt chạnh lòng.

Đời sống của bà con tại thôn Nà Lại hiện chưa được đảm bảo so với mặt bằng chung các thôn trên địa bàn xã khi có trên 20% tỷ lệ hộ dân chưa được sử dụng điện. Điều đó đã ảnh hưởng không ít đến cô trò Điểm trường Mầm non Nà Lại. Những lúc điện chập chờn, mất điện cô trò chỉ biết cùng nhau cố gắng vượt qua bóng tối, tiếp tục đi tìm con chữ để thấy được ánh sáng trong tương lai.

Qua những món quà với tình yêu thương chan chứa của Đoàn thiện nguyện đã thắp lên ngọn lửa tinh thần nhân ái, giúp cô trò Điểm trường Mầm non Nà Lại có động lực tinh thần vượt qua những khó khăn còn đang phải đối mặt.

Những chiếc áo mới, những hộp sữa, phần bánh kẹo luôn là những phần quà được yêu thích nhất của các em học sinh nhỏ.

“Những món quà của Đoàn từ thiện tặng các em học sinh nơi đây đã mang lại giá trị tinh thần to lớn không chỉ cho các em mà còn cho cả tôi và các bậc phụ huynh .

Qua những món quà, chúng tôi có thêm niềm tin, cùng các em vượt qua những khó khăn về cơ sở vật chất, nhờ có sự yêu thương của tất cả mọi người để chúng tôi hoàn thành sứ mệnh “chèo đò" của mình. Nhìn các em thích thú, cười tươi hạnh phúc khi khoác lên mình chiếc áo ấm mới tinh, chúng tôi thấy cảm kích vô cùng” - cô Hương bày tỏ.

Các nhà hảo tâm cùng chia sẻ yêu thương đến các em học sinh Điểm trường Mầm non Nà Lại thuộc Trường Mầm non Thượng Tân (xã Thượng Tân, huyện Bắc Mê, Hà Giang).

Với các em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn tại Điểm trường Mầm non Nà Lại thuộc trường Mầm non Thượng Tân (xã Thượng Tân, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang) những chiếc áo mới, bánh kẹo là một điều xa xỉ. Bởi vậy, có chiếc áo ấm, hay đơn giản là chiếc bánh nhỏ cũng đủ khiến các em hạnh phúc, vui vẻ.

Ông Giàng A Niêu - Phụ huynh học sinh Điểm trường Mầm non Nà Lại chia sẻ về cảm xúc hạnh phúc của mình khi được cùng con đến nhận những phần quà yêu thương.

Ông Giàng A Niêu có con là học sinh Điểm trường Mầm non Nà Lại bộc bạch: “Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mấy năm rồi chưa mua được cho con chiếc áo ấm mới. Nay có các nhà hảo tâm đến tặng rất nhiều quà, tôi thấy mừng lắm.

Vậy là mùa Đông năm nay con tôi vừa có áo ấm, lại có cả áo mới để mặc dịp Tết rồi. Gia đình cảm ơn các mạnh thường quân nhiều lắm".

