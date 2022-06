Tướng cằm thụt vào trong. Sở hữu loại cằm này cho thấy bạn là người thân thiện, được nhiều người biết tới và cũng thường gặp may mắn về tiền bạc. Mối quan hệ xung quanh luôn được bạn duy trì tốt. Tuy nhiên, người có cằm thụt vào trong thường xuyên do dự và lưỡng lự. Đứng trước những sự lựa chọn, bạn không thể tự mình quyết định mà vô cùng do dự và thiếu quyết liệt. Ảnh: Khoevadep