Nhìn vào đúng một điểm này biết ngay người mang tướng nghèo khổ

Lông mày che khuất Ấn Đường

Ấn Đường là nơi tượng trưng cho hoài bão của một người có thực hiện được hay không. Ấn Đường nên thoáng đãng, có phần nhô lên, kị Ấn Đường có nhiều nếp nhăn hay bị lông mày che khuất.

Người mà Ấn Đường bị lông mày che khuất sẽ tạo cảm giác Ấn Đường nhỏ hẹp, khiến cho lòng dạ trở nên hẹp hòi, cũng chẳng dám mơ ước gì cao xa. Họ lúc nào cũng rơi vào cảnh thiếu thốn tiền bạc bởi vận tài lộc chẳng có là bao, cả đời cũng khó làm nên chuyện gì to tát. Cho dù bản thân có nhiều tham vọng cũng chẳng thể biến chúng thành hiện thực, chỉ đành than thân trách phận số kiếp kém may mắn mà thôi.

Mày rậm mắt sâu, lông mày hỗn loạn

Lông mày còn được gọi là cung Huynh Đệ, tượng trưng cho khả năng xã giao, hợp tác, kết bạn của một người. Nếu người sinh ra đã có cặp lông mày rậm, đường lông mày không rõ ràng, lông mày hỗn loạn, lại có thêm cặp mắt hung dữ thì theo nhân tướng học, đó là tướng mặt người nghèo khó.

Sở dĩ nói vậy vì người này làm việc lúc nào cũng đơn thương độc mã, chẳng thể hợp tác cùng ai. Họ nông nổi và bốc đồng, không cân nhắc xem xét kĩ hậu quả hành động của mình, cũng chẳng hề ngần ngại mà phản bội bạn bè, hãm hại người khác.

Có lúc đó là hành động có chủ đích, song có lúc lại là do họ thiếu suy nghĩ mà chẳng hề để tâm đến những việc đó, chẳng thế mà cổ nhân xét về tướng số lại nói đây là tướng người hại người hại cả thân mình, cuối cùng đều bị bạn bè xa lánh. Ở nhà nhờ cha mẹ, ra ngoài nhờ bạn bè, người này chẳng biết đến lý lẽ đó nên lúc nào cũng băn khoăn tại sao mình chẳng mấy khi được anh em bạn bè giúp đỡ.

Tướng lông mày không tốt nên họ cũng không có quý nhân phù trợ, muốn làm nên cơ nghiệp là chuyện cực kì khó khăn.

Dái tai nhỏ

Một trong những cách để xem tướng mạo người giàu sang hay nghèo khó chính là nhìn vào dái tai, hay còn gọi là thùy tai. Người dái tai to thường trời sinh có phúc, cả đời hiếm khi phải chịu muộn phiền, giữ được sự an yên trong tâm hồn, chuyện kiếm tiền dễ như trở bàn tay, chẳng mấy khi phải lo lắng về tiền bạc.

Ngược lại, người mà dái tai nhỏ thường hay lo lắng, muộn phiền, sợ hãi những điều sắp tới. Nhút nhát và thiếu dũng khí, chính vì thế mà người này chẳng dám làm điều gì liều lĩnh, kiếm được đồng tiền cũng phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt.

Miệng to môi mỏng, khóe miệng trễ xuống

Xem tướng người nghèo khó, nếu ai mà miệng to nhưng môi lại mỏng thì dục vọng nhiều song lại thiếu lòng đồng cảm, hay nói lời cay nghiệt, phê phán người khác không thương tiếc ngay trước mặt, sau lưng lại thích buôn chuyện, bàn tán về chuyện riêng tư của người khác, không được ai quý mến.

Thêm vào đó, nếu người này khóe miệng trễ xuống thì đó là tướng lộ tài, bao nhiêu phúc khí, tài khí đều theo đó mà trôi hết ra ngoài, khiến cho người này tài lộc ít ỏi, tiền bạc thiếu thốn.

