Nhìn vở tập viết khi dạy con học, bố bị tăng xông, phải kè kè máy đo huyết áp

Dạy con học bài ở nhà chưa bao giờ là công việc đơn giản đối với các bố mẹ

Từ trạng thái nhẹ nhàng, nịnh nọt hướng dẫn, giảng giải cho con ban đầu cho đến nổi cáu, đập bàn đập ghế như đánh trận. Kết quả là con khóc nước mắt ngắn dài không hiểu bài còn bố mẹ thì người chui đầu vào tủ lạnh cho hạ hỏa, người tự khóa tay vào ghế để tránh hành động mất kiểm soát hoặc có người thì lên cơn đau tim đột ngột...

Mới đây, một ông bố ở Hà Nội cũng có chung tâm trạng tương tự khi bị tăng huyết áp lúc dạy con học bài ở nhà. Tuy nhiên, khi nhìn vào vở bài tập của con, ai nấy không nhịn được được vì cậu bé quá đáng yêu.

Cậu bé thật thà nhất quả đất.

Theo lời kể của anh Dũng, tối 22/3 vừa qua, anh có dạy con trai tên là Thái Bình Dương học bài ở nhà.

Ở bài 135 phần ôn tập có câu 1 yêu cầu Điền chữ: c hoặc k. Cá to, cá nhỏ. Con cá to kiêu ngạo, huênh hoang, bị mắc lưới. Câu 2 yêu cầu học sinh chép lại câu văn trên. Cậu bé sau khi hoàn thành cả 2 câu hỏi, đáng lẽ dừng lại ở câu "bị mắc lưới" thì thật thà chép luôn cả đề bài là "Chép lại câu văn trên".

Khỏi phải nói, ông bố đang từ trạng thái "Con yêu ơi, vào đây bố dạy học bài nào" đã á khẩu không nói lời nào mà đột ngột lên cơn tăng huyết áp tận 163/115, trong khi ở người lớn được coi bình thường nếu huyết áp tâm thu dưới 120mmHg và huyết áp tâm trương dưới 80mmHg.

Hình ảnh chiếc máy đo huyết áp khiến nhiều người đồng cảm.

Khỏi phải nói nhìn hình ảnh này ai nấy được trận cười nghiêng ngả vì cậu bé quá ngộ nghĩnh, đáng yêu và ngây thơ đúng bản chất trẻ con sau khi được chia sẻ. Kể ra mới thấy hóa ra có rất nhiều người chung cảnh ngộ.

Có mẹ cũng than thở "Con mình lúc đầu cũng nhầm như vậy, dạy mãi mới hiểu. Vừa tức vừa buồn cười" hay "Ôi giống nhau quá. Không giục thì thôi, chẳng thèm nghĩ, chỉ đâu đánh đấy, lười viết, ngại làm toán, chỉ thích đọc. Cứ 5 phút lại đi vệ sinh, đi uống nước 1 lần. Stress mà không biết làm thế nào để thay đổi".

Mãi một lúc sau huyết áp mới trở về bình thường.

Cũng rất may sau một lúc trấn tĩnh lại, anh Dũng đã trở về trạng thái bình thường với chỉ số huyết áp 125/79 và tiếp tục công cuộc dạy dỗ con trai học hành. Tuy nhiên, chiếc máy đo huyết áp này cũng phải kè kè ở bên anh để mỗi khi lên cơn... tăng xông lại lấy ra đo để biết đường điều chỉnh tâm lý. Đúng là dạy các con học bài thì cha mẹ phải giữ tâm thế bình tĩnh nhé, dù cáu lắm nhưng cũng phải từ từ chứ không vội được đâu.