Nhịp sống nông thôn mới ngày 20/01/2025

Chương trình “Xuân đoàn kết – Tết biên cương” xuân Ất Tỵ năm 2025 do Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thạch An, Hội Nông dân, Huyện Đoàn thanh niên và Đồn Biên phòng Đức Long phối hợp tổ chức tại Khu di tích Bác Hồ với chiến thắng Biên giới 1950 xã Đức Long, huyện Thạch An. Ảnh: Minh Tuấn - Hội Nông dân huyện Thạch An.