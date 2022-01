Nhóm đối tượng cướp giật tài sản liên tỉnh sa lưới

Đối tượng Trịnh Kim Phát. Ảnh: CACC

Theo thông tin, liên quan vụ cướp giật tài sản là dây chuyền vàng xảy ra chiều tối ngày 7/1 tại khóm Long Thạnh A, phường Long Thạnh, TX.Tân Châu, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TX.Tân Châu phối hợp Công an huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp bắt giữ đối tượng Trịnh Kim Phát.



Đối tượng Lê Hữu Duyên. Ảnh: CACC

Qua làm việc ban đầu, đối tượng Phát khai nhận thực hiện vụ cướp giật tài sản trên cùng với Lê Hữu Duyên (SN 1990, cư trú TP.Hồng Ngự). Được biết, đối tượng Duyên đang bị Công an huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp tạm giữ về hành vi "cướp giật tài sản".

Đối tượng Lê Thanh Trọng. Ảnh: CACC

Nhận thấy đây có thể là nhóm các đối tượng có khả năng thực hiện các vụ cướp giật tài sản thời gian gần đây trên địa bàn TX.Tân Châu và tỉnh Đồng Tháp. Cơ quan CSĐT Công an TX.Tân Châu phối hợp Công an huyện Tân Hồng và TP.Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã làm rõ 4 vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn TX Tân Châu do Lê Hữu Duyên và đối tượng Lê Thanh Trọng (SN 1992, cư trú phường An Thạnh, TP.Hồng Ngự) gây ra.

Hiện vụ việc đang được Công an thị TX Tân Châu phối hợp Công an huyện Tân Hồng và TP.Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.