Công an tỉnh An Giang thông tin nguyên nhân người đàn ông tử vong khi đưa về trụ sở công an

Chiều 29/12, thông tin về vụ người đàn ông tử vong khi đưa về trụ sở công an ở xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang từ Công an tỉnh An Giang cho biết, Công an huyện Chợ Mới đã phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Nguyễn Văn K (SN 1967, trú tại ấp Nhơn Mỹ, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới).

Người đàn ông tử vong tại xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới là do bệnh lý tim mạch. Ảnh minh họa: Cổng chào vào huyện Chợ Mới trên Cổng TTĐT tỉnh An Giang



Theo thông tin, thực hiện kế hoạch của Công an xã Nhơn Mỹ về việc triệt xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội tại ấp Mỹ An, khoảng 20h ngày 28/12, sau khi xác định thông tin có nhóm đối tượng đang tập trung đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại căn nhà hoang thuộc tổ 20, ấp Mỹ An, Trưởng Công an xã Nhơn Mỹ trực tiếp chỉ huy lực lượng đến triệt xóa. Do địa điểm tổ chức đánh bạc nằm sâu trong hẻm nên khi lực lượng tiếp cận các đối tượng phát hiện bỏ chạy. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 3 hột xí ngầu, 1 chén sành.

Vào thời điểm trên, tại nơi dựng xe mô tô của lực lượng công an, công an viên Hồ Minh Tùng (được phân công ở lại giữ xe) bị ông Nguyễn Văn K và 2 người con trai của ông là Nguyễn Văn T.E (SN 1987) và Nguyễn Văn T.A (SN 1984) (thời điểm này cả ba đã say rượu) đến gây sự, dẫn xe của lực lượng công an vào nhà và đánh anh Tùng.

Sau khi được anh Tùng báo cáo, Trưởng Công an xã phân công lực lượng đến hỗ trợ ngăn cản hành vi của cha con ông K, nhưng những người này vẫn manh động chống đối, kéo áo và có lời lẽ thô tục đối với lực lượng làm nhiệm vụ, nên công an xã mời những người có liên quan về trụ sở làm việc.

Trên đường chở ông K về trụ sở, ông K có biểu hiện mệt mỏi. Lúc này vợ ông K là Nguyễn Thị Thu T cho biết ông K có tiền sử bệnh tim, huyết áp cao nên lực lượng công an đưa ông K đến Trạm y tế xã Nhơn Mỹ kiểm tra y tế. Khi đến Trạm y tế thì ông K tử vong.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới đã báo cáo và trưng cầu Đoàn khám nghiệm của tỉnh An Giang đến hỗ trợ điều tra vụ việc.

Qua công tác khám nghiệm tử thi, Đoàn khám nghiệm đã kết luận ông K tử vong do bệnh lý tim mạch.