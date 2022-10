Nhóm du khách Hàn Quốc trình báo bị đập bể kính ô tô, trộm tài sản

Ngày 11/10, Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an quận Tân Bình điều tra, truy xét vụ nhóm người Hàn Quốc trình báo bị đập phá ô tô, trộm tài sản.



Theo đó, tối 9/10, một nhóm du khách người Hàn Quốc dừng xe tại khu vực quán ăn trên đường Thăng Long, phường 4 để ăn uống.

Chiếc ô tô bị đập bể kính, trộm tài sản

Sau khi ăn xong, nhóm này ra xe thì phát hiện cửa kính bị đập bể, tài sản gồm tiền mặt, tư trang, giấy tờ tùy thân đã bị trộm mất.

Nhận tin báo, Công an quận Tân Bình đã có mặt phối hợp với Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để điều tra, truy xét đối tượng.