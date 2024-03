Nhóm người lạ hành hung nam thanh niên ngay trước sảnh chung cư Ecopark

Anh Đặng Văn Hùng (SN 1979, quê ở Bắc Giang), nạn nhân bị hành hung cho hay: Khoảng 11h40 phút sáng 18/3, anh đi bộ từ tòa nhà Sky 2 Ecopark ra khu vực đỗ xe ô tô. Khi anh đi đến gần khu vực đỗ ô tô thì bất ngờ bị 4 đối tượng lạ mặt đi trên 2 máy lao vào hành hung, đánh tới tấp anh.

"Nhóm đối tượng dùng gậy sắt đánh vào vùng đầu, mặt, hay tay và bắp chân tôi. Khi cư dân tri hô, nhóm đối tượng đã lên xe bỏ chạy ra ngoài khu đô thị. Hiện tại, tôi bị đa chấn thương, sức khỏe bị ảnh hưởng", anh Hùng thông tin.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc anh Hùng bị nhóm đối tượng lạ hành hung. Ảnh: V.H.

Theo anh Hùng, ngay sau khi xảy ra vụ việc anh đã làm đơn trình báo lên công an xã Phụng Công. Ban quản trị tòa nhà cũng đã lập biên bản ghi lại sự việc.

"Trước khi xảy ra sự việc tôi không có gây mâu thuẫn với ai cả. Tôi mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc tìm ra nhóm đối tượng hành hung tôi, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", anh Hùng nói.

Trao đổi với Dân Việt, Trưởng Công an xã Phụng Công xác nhận đã nhận được đơn trình báo của anh Hùng. Hiện tại công an xã đã chuyển hồ sơ lên công an huyện Văn Giang. Đội điều tra hình sự công an huyện đang vào cuộc xác minh, làm rõ nhóm đối tượng gây ra vụ việc.