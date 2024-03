Bắt giam 3 nhân viên quán bar Vixens ở TP.HCM vì dàn cảnh gian lận tiền của du khách Mỹ

Ngày 21/3, Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TP.HCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Đại Tuấn Anh (SN 1999), quê Đắk Lắk, Trần Quang Trài (SN 1997) và Phạm Thành Đạt (SN 1999) cùng ngụ TP.HCM về hành vi cướp tài sản.

Nhóm nhân viên quán bar dàn cảnh cướp tài sản của nam du khách

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng đều là nhân viên tại quán bar Vixens, số 96 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1.

Khoảng 2h ngày 24/12/2023, ông Anderson Ethan Raymond (SN 1976), quốc tịch Mỹ đến quán bar trên để uống rượu. Tại đây, vị khách đề nghị Ngô Kế Duy (SN 2005 là người chuyển giới nữ) - nhân viên phục vụ của quán, đến ngồi cùng để nói chuyện.

Camera ghi lại thời điểm nam du khách bị khống chế. Ảnh: A.X.

Lúc này, Nguyễn Thị Hồng Nhung (nhân viên phục vụ), Nguyễn Thị Vân Anh (quản lý quán) và một số nhân viên đi theo vị khách vào bàn.

Nam du khách gọi 1 ly rượu giá 175.000 đồng và lấy 500.000 đồng ra trả. Vân Anh là người lấy tiền đưa cho Trần Quang Trài (nhân viên pha chế).

Trài sau đó đưa tiền cho Tuấn Anh, Tuấn Anh lại đưa tiền cho Đạt (nhân viên pha chế kiêm thu ngân.

Đạt tính tiền 1 ly rượu và tính gian thêm 1 ly cocktail giá 250.000 đồng, tổng cộng Đạt thu của nam du khách 425.000 đồng, trả lại cho ông Anderson 75.000 đồng.

Sau đó, Nhung và Duy ngồi nói chuyện với nam du khách và xin ông cho gọi thêm nước để cùng uống. Được vị khách đồng ý, Nhung và Duy kêu 2 ly cocktail và gọi thêm cho nam du khách ly rượu.

3 đối tượng là nhân viên quán bar bị bắt. Ảnh: CACC.

Một lúc sau, Vân Anh đến ngồi chung bàn, Duy xin gọi nước thêm nhưng người đàn ông từ chối. Tuy nhiên, Nhung vẫn lấy 2 ly nước đã uống hết đẩy về phía Trài để rót thêm nước coctaik rồi để lên bàn, đồng thời tiếp tục đưa thêm ly coctailk mới để lên bàn.

Thấy 3 ly nước trên bàn, nam du khách giơ tay ra hiệu từ chối, đồng thời gọi tính tiền. Nhung ghi hóa đơn nháp và đưa cho Đạt xuất hóa đơn với giá 1,6 triệu đồng, ông Anderson không đồng ý trả tiền và đứng dậy đi ra cửa.

Trài, Tuấn Anh chạy ra chặn trước cửa không cho ông Anderson ra khỏi quán. Còn Nhung, Duy, Vân Anh và Đạt đi theo vị khách ngoại quốc.

Theo công an quận 1, Pháp, Trài và Tuấn Anh sau đó đã dùng vũ lực đè khách nằm sấp, úp mặt xuống đất, khóa tay khống chế người đàn ông ngoại quốc.

Do hoảng sợ, nạn nhân lấy 2 triệu đồng để lên bàn rồi rời đi. Đến ngày 9/1, nạn nhân đến Công an phường Bến Nghé (quận 1) trình báo vụ việc.

Công an quận 1 vào cuộc điều tra, rà soát camera an ninh và đưa những người liên quan về trụ sở làm việc. Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được, cảnh sát nhận thấy hành vi này của các nhân viên sử dụng vũ lực nhằm buộc ông Anderson phải trả tiền là dấu hiệu của tội cướp tài sản.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 1 đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi, vai trò đồng phạm của những người có liên quan còn lại để xử lý nghiêm.

Đồng thời, đơn vị phát thông báo ai từng là nạn nhân bị "cướp tài sản" tại quán bar Vixens hãy liên hệ ngay Công an quận 1, số 73 Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 để trình báo.