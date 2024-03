Kịch bản gây án của nhóm cầm phóng lợn chặn đường, cướp đêm ở Hà Nội: Đội Trọng án vào cuộc

Như Dân Việt đã đưa tin, Công an TP.Hà Nội vừa bắt giữ các đối tượng liên quan vụ cầm phóng lợn chặn xe, cướp tài sản giữa đường ở Hà Đông (TP.Hà Nội). 4 đối tượng trong vụ cầm dao phóng lợn, chặn đường cướp tài sản giữa đêm ở Hà Nội gồm: Đặng Lưu Gia Vũ; Cao Nguyễn Hồng Thái; Phùng Cẩm Đào và Lê Thanh Tùng, cùng sinh năm 2009, ở quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Theo nhà chức trách, nhóm này chuyên cầm dao phóng lợn đi cướp tài sản với tích chất rất manh động. Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an quận Hoàng Mai khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.

Đến ngày 16/3/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị bắt giữ 4 đối tượng. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau mang theo hung khí đi tìm những thanh niên điều khiển xe máy không biển kiểm soát và có tiền mặt để cướp.

Qua xác minh, các đối tượng chủ yếu đã bỏ học, thường rủ rê nhau vào các buổi tối, tụ tập điều khiển xe máy đi lượn lờ trên các tuyến phố Hà Nội.

Cụ thể, khoảng 2h ngày 14/3, Phùng Cẩm Đào điều khiển xe máy Honda Wave Alpha không gắn biển kiểm soát chở Đặng Lưu Gia Vũ cầm một tuýp sắt hàn phóng lợn dài 2 mét ngồi sau. Cùng tham gia là Cao Nguyễn Hồng Thái và Lê Thanh Tùng.

Nhóm thanh niên cầm phóng lợn, gây ra hàng loạt vụ cướp ở Hà Nội. Ảnh: CAND.

Nhóm đối tượng đi đến khu vực trước số nhà 125 Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội, nhìn thấy anh N.Đ.C. điều khiển xe máy Honda Wave Alpha chở theo một người bạn đi ở chiều ngược lại. Các đối tượng thống nhất quay lại cướp xe của anh C.

Nhóm này chặn đầu xe, dùng vũ lực cướp xe của bị hại. Cả 4 đối tượng đi về quán Internet ở Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, để cất giấu xe cướp được và ngủ. Đến khoảng 12h ngày 14/3, chúng ngủ dậy và lên mạng xã hội Facebook đăng bán chiếc xe cướp được.

Nhóm đối tượng cướp tiền của một nam thanh niên tại khu vực phố Lê Lợi, quận Hà Đông. Ảnh: Chụp từ clip.

Ngày 16/3, trong quá trình mang chiếc xe trên đi bán, các đối tượng đã bị Phòng CSHS phối hợp với Công an quận Hoàng Mai bắt giữ. Đấu tranh mở rộng, các đối tượng khai đã cùng một số đối tượng khác gây ra thêm 3 vụ cướp tài sản khác tại Hà Nội.

Theo đó, rạng sáng 15/3, nhóm này mang theo dao phóng lợn điều khiển xe tại khu vực phố Lê Lợi, quận Hà Đông, phát hiện một nam thanh niên đi trên xe máy Honda Vision. Các đối tượng chặn xe của nam thanh niên này, dùng dao phóng lợn chọc vào người, ép nạn nhân phải mở cốp xe ra và cướp tiền.

Nam thanh niên nói không có tiền mặt, chỉ có thể chuyển khoản, nên các đối tượng không lấy và bỏ đi. Hình ảnh các đối tượng sử dụng dao phóng lợn cướp tài sản của bị hại được camera của một nhà dân ghi lại, đưa lên mạng xã hội.





Camera ghi cảnh nhóm thanh niên cướp tiền của một nam thanh niên tại phố Lê Lợi, quận Hà Đông.

Cùng thủ đoạn trên, khoảng 2h ngày 5/3, các đối tượng điều khiển xe máy tại khu vực quận Đống Đa, Hà Nội, gặp nhóm 3 nam thanh niên đi trên một xe máy Honda Wave. Các đối tượng đuổi, ép, khiến 3 thanh niên trên ngã xuống đường rồi cướp xe.

Đầu tháng 3, nhóm trên cũng dùng phóng lợn, truy đuổi khiến 2 nam thanh niên đi xe máy trên đường bị ngã để cướp xe. Chiếc xe này cũng được chúng rao bán qua mạng xã hội với số tiền hơn 5 triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục phối hợp với các Công an các đơn vị điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan. Đề nghị ai là bị hại của các đối tượng thì liên hệ trình báo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội (Số 7 Thiền Quang, Hai Bà Trưng, Hà Nội; SĐT cán bộ Hoàng Thế Hiển, Đội trưởng Đội trọng án: 098 3304879) để giải quyết theo quy định của pháp luật.