Nhựa Tiền Phong trao tặng mũ bảo hiểm và xe đạp cho mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại TP. Hải Phòng

Phát huy truyền thống quý báu, nghĩa cử cao đẹp của Dân tộc Việt Nam "Thương người như thể thương thân" và tinh thần "tương thân tương ái" giàu tính nhân văn của mỗi người dân, mỗi gia đình và mỗi doanh nghiệp Việt, trong những năm qua, Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong đã tham gia cùng với chính quyền các cấp, các tổ chức xã hội, các đơn vị trong nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện vì cộng đồng mang ý nghĩa thiết thực hỗ trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Hải Phòng cũng như các địa phương trên cả nước.

Ông Phạm Hồng Sỹ - Chủ tịch công đoàn Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Nguyễn Đại.

Chương trình Cầu nối yêu thương xây cầu dân sinh cho các khu vực khó khăn trên toàn quốc; chương trình trao tặng xe đạp và học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, tặng quà và các hình thức hỗ trợ khác cho người khuyết tật và trẻ mồ côi góp phần giúp họ vơi bớt khó khăn, vươn lên hòa nhập cộng đồng, góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội.

Ông Phạm Hồng Sỹ - Chủ tịch công đoàn Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong trao tặng 1 nghìn mũ bảo hiểm cho mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng. Ảnh Nguyễn Đại.

Nhựa Tiền Phong đã kết hợp cùng Hội Bảo trợ trao tặng 20 chiếc xe đạp cho các em học sinh khó khăn trên địa bàn huyện Tiên Lãng và trường THCS Khởi Nghĩa. Ảnh Nguyễn Đại.

20 chiếc xe đạp được Nhựa Tiền Phong tặng cho các em học sinh khó khăn trên địa bàn huyện Tiên Lãng và trường THCS Khởi Nghĩa. Ảnh Nguyễn Đại.

Trong năm 2024, Nhựa Tiền Phong đã phối hợp cùng Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Thành phố Hải Phòng trao tặng 30 chiếc xe đạp cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các quận Lê Chân, Hồng Bàng và Dương Kinh.

Tuy nhiên với mong muốn hỗ trợ nhiều hơn cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, sáng ngày 08/11/2024, Nhựa Tiền Phong đã kết hợp cùng Hội Bảo trợ trao tặng 20 chiếc xe đạp cho các em học sinh khó khăn trên địa bàn huyện Tiên Lãng và trường THCS Khởi Nghĩa.

Những chiếc xe không chỉ là sự quan tâm thiết thực của Nhựa Tiền Phong tới các em học sinh mà còn là món quà động viên tinh thần rất lớn để con đường tới trường của các em thuận lợi hơn, giúp các em có thể yên tâm học tập, phát triển bản thân, hướng tới tương lai rộng mở và trở thành người có ích cho xã hội.

Bên cạnh hoạt động ý nghĩa trên, Nhựa Tiền Phong còn phối hợp với UBND xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng trao tặng 1.000 chiếc mũ bảo hiểm cho các em học sinh, các thày cô giáo và phụ huynh học sinh của hai trường Tiểu học và THCS Khởi Nghĩa nhân dịp mô hình "Cổng trường an toàn giao thông" ra mắt. Với những chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn, Nhựa Tiền Phong mong muốn các thày cô giáo, các em học sinh và các bậc phụ huynh khi tham gia giao thông luôn được an toàn, bảo vệ sức khỏe, góp phần cùng chính quyền địa phương ngăn ngừa tai nạn, đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực cổng trường học.

Cán bộ của Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong đội mũ bảo hiểm cho các em học sinh. Ảnh Nguyễn Đại.

Các em học sinh và các bậc phụ huynh đã bày tỏ niềm vui khi được nhận những món quà thiết thực để giúp các em có thể chủ động tới trường một cách an toàn, tự bảo vệ bản thân và những người xung quanh khi tham gia giao thông.

Người dân phấn phởi khi có chiếc mũ bảo hiểm mới do Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong trao tặng. Ảnh Nguyễn Đại.

Trong thời gian tới, Nhựa Tiền Phong sẽ tiếp tục tích cực triển khai các hoạt động trao tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố cũng như trao tặng những chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn tới các em học sinh để góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và hiện đại.