Những chính sách liên quan đến giáo dục có hiệu lực từ tháng 10/2022

Hỗ trợ chi phí, bồi dưỡng chuyên môn đào tạo tài năng văn hóa, nghệ thuật

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 54/2022/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước để thực hiện các Đề án đào tạo, bồi dưỡng tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao.

Theo thông tư trên, nội dung và mức chi bồi dưỡng, tập huấn, chuẩn hóa, nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý đào tạo và hướng dẫn học sinh, sinh viên tài năng ở trong nước và thực tập ở nước ngoài như sau:

- Đối với bồi dưỡng, tập huấn trong nước, thực hiện theo quy định tại Thông tư 36/2018/TT-BTC.

- Đối với bồi dưỡng, tập huấn và thực tập ngắn hạn ở nước ngoài (thời gian dưới 3 tháng đối với đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý; dưới 6 tháng đối với học sinh, sinh viên):



Đối với các chi phí bắt buộc phải trả cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài thì thực hiện thanh toán theo thông báo hoặc hóa đơn học phí của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài hoặc chứng từ, hóa đơn hợp pháp do cơ sở dịch vụ ở nước ngoài ban hành hoặc theo hợp đồng cụ thể do cấp có thẩm quyền ký kết (chi bằng đồng USD hoặc bằng đồng tiền của nước sở tại)…

Chi sinh hoạt phí và các khoản chi phí khác: khóa học dưới 3 tháng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC; khóa học trên 3 tháng thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Thông tư này.



Sinh viên Học viện múa Việt Nam. Ảnh minh họa: HVMVN



Về hỗ trợ kinh phí mời giảng viên, chuyên gia của các cơ sở đào tạo, đơn vị nghệ thuật có uy tín ở nước ngoài tham gia giảng dạy các lớp tài năng:

Cơ sở đào tạo được giao nhiệm vụ tổ chức các chương trình đào tạo tài năng căn cứ nội dung yêu cầu công việc thuê chuyên gia thực hiện thương thảo mức tiền thuê chuyên gia, thuyết minh rõ kết quả của việc thuê chuyên gia, tiêu chí đánh giá kết quả thuê chuyên gia để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về số lượng và mức kinh phí thuê chuyên gia theo hợp đồng khoán việc, đảm bảo trong phạm vi dự toán được giao...

Về hỗ trợ chi phí đào tạo tài năng, ngân sách nhà nước cấp bù học phí đối với học sinh, sinh viên tài năng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Chi học bổng đối với học sinh, sinh viên tài năng và chế độ trang bị học tập cho học sinh, sinh viên tài năng trong quá trình học tập như sau:

- Đối với chi học bổng: Thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục.

- Đối với chế độ trang bị học tập cho học sinh, sinh viên tài năng: Thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg ngày 21/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật công lập và ngoài công lập...

Thông tư này có hiệu từ ngày 5/10/2022.

Tư vấn nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên trường nghề

Đây là nội dung tại Thông tư 14/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/8/2022 quy định về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ LĐTBXH ban hành.

Điều 7 Thông tư 14/2022/TT-BLĐTBXH quy định hình thức triển khai công tác tư vấn nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên trường nghề như sau:

- Tổ chức chương trình, hành trình, ngày hội tư vấn nghề nghiệp, hướng nghiệp cho người học.

- Tổ chức hội thảo, hội nghị, diễn đàn, tọa đàm tư vấn nghề nghiệp, hướng nghiệp.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện kỹ năng cho người học thông qua các hoạt động câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm về ngành nghề; các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm, giao lưu tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đơn vị sử dụng lao động.

- Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về thế giới nghề nghiệp và tư vấn nghề nghiệp thông qua các tiết học, chương trình hướng nghiệp.

- Tổ chức thông tin, tư vấn nghề nghiệp cho người học thông qua video clip, hình ảnh; qua tài liệu, ấn phẩm và các phương tiện truyền thông.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn nghề nghiệp giáo dục nghề nghiệp.

- Phối hợp với tổ chức Đoàn, Hội trong việc triển khai các hoạt động tư vấn nghề nghiệp cho đoàn viên, thanh niên, học sinh.

- Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/10/2022.

Cấp lại, cấp đổi chứng chỉ quốc phòng và an ninh cho sinh viên cao đẳng

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 15/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/8/2022 về Quy chế quản lý, cấp phát Chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên các trường cao đẳng.

Theo Thông tư 15/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH ban hành ngày 30/8/2022, các trường hợp cấp lại, cấp đổi Chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên các trường cao đẳng bao gồm:

- Trường hợp bản chính chứng chỉ bị mất hoặc hư hỏng mà không sử dụng được, nếu sinh viên đã được cấp chứng chỉ có yêu cầu thì được cấp lại.

- Trường hợp chứng chỉ hư hỏng mà không sử dụng được, khi cấp lại, sinh viên phải nộp lại chứng chỉ đã cấp. Chứng chỉ được cấp lại có ghi "Cấp lại" tại mặt sau và cột ghi chú của Sổ cấp chứng chỉ có ghi "Cấp lại".

Chứng chỉ được cấp lại có giá trị như bản chính.

- Trường hợp chứng chỉ đã cấp nhưng phát hiện bị viết sai, in sai hoặc sinh viên được cấp chứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc xác nhận việc thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch theo quy định của pháp luật, nếu sinh viên đã được cấp chứng chỉ có yêu cầu thì được cấp đổi chứng chỉ.

Khi cấp đổi, sinh viên được cấp phải nộp lại chứng chỉ đã cấp. Chứng chỉ được cấp đổi có ghi "Cấp đổi" tại mặt sau và cột ghi chú của Sổ cấp chứng chỉ có ghi "Cấp đổi". Chứng chỉ được cấp đổi có giá trị như bản chính.

Theo thông tư này, thẩm quyền cấp lại, cấp đổi Chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh gồm có:

- Hiệu trưởng trường cao đẳng đủ điều kiện và được tổ chức dạy, học giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định của pháp luật.

- Giám đốc trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh cấp Chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định về liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/10/2022.