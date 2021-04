Thác máu, Tam giác quỷ, đom đóm biển là những địa điểm bí ẩn nhất trên thế giới khiến du khách tò mò

Những địa điểm bí ẩn: Tam giác quỷ Bermuda

Tam giác quỷ Bermuda, một trong những địa điểm bí ẩn với nhiều lời đồn đoán khiến du khách khiếp sợ. Ảnh sưu tầm

Tam giác quỷ Bermuda có lẽ là nơi bí ẩn nổi tiếng nhất trên thế giới, nằm trong Đại Tây Dương giữa Bermuda, Puerto Rico và Miami, Florida. Những bất thường ở khu vực Bermuda này lần đầu được ghi nhận vào năm 1950 và nổi tiếng trên thế giới vào năm 1952, khi George Sand đăng tải trên tạp chí Fate về một số sự cố.

Một trong những ví dụ nổi tiếng khi gặp tai nạn ở Bermuda là chuyến bay 19 gồm 5 chiếc máy bay ném ngư lôi Hải quân Mỹ. Tất cả số máy bay này đã biến mất trong một buổi tập huấn năm 1945. Theo các thống kê, đã có hơn 20 máy bay và 50 tàu được cho là đã biến mất một cách bí ẩn trong không khí loãng hoặc rơi mà không có lời giải thích.

Sau một thời gian nghiên cứu, các nhà khoa học Anh đã công bố nguyên nhân khiến hàng nghìn người đi qua tam giác Bermuda (trên biển về phía tây của Đại Tây Dương) đều mất tích một cách bí ẩn trong 100 năm qua. Những bí ẩn của tam giác Bermuda cuối cùng cũng có thể giải thích với lý thuyết sóng quái vật (hay còn gọi là sóng quái vật, sóng sát thủ). Nhưng những huyền thoại xung quanh nó thì sẽ tồn tại mãi mãi.

Những địa điểm bí ẩn: Thác Máu (Nam Cực)

Một trong những địa điểm bí ẩn nữa mà du khách được nghe truyền miệng trong chuyến du lịch của mình đó là thác máu (Nam cực).

Thác máu được biết đến là nơi lạnh nhất và khô hạn nhất trên hành tinh, Nam Cực còn là nơi có một thác nước màu đỏ thẫm gọi là Thác Máu, đổ dài 5 tầng dọc theo một dòng sông băng. Nhà địa chất Griffith Taylor người Australia là người đầu tiên phát hiện có dòng chảy màu đỏ đậm như máu từ sông băng Taylor (được đặt theo tên ông) xuống hồ Bonney.

Ban đầu các nhà khoa học nghĩ rằng nguyên nhân gây ra màu đỏ sẫm trong dòng nước trên là do tảo đỏ sinh sôi, nhưng đến năm 2003, cuối cùng các nhà khoa học đã xác định rằng màu sắc rùng rợn đến từ nước mặn giàu sắt từ bên trong sông băng bị oxy hóa và rỉ sét khi nó tiếp xúc với oxy.

Những địa điểm bí ẩn: Lâu đài san hô (Homestead, Florida)

Lâu đài san hô ở Homestead, bang Florida, nằm trên diện tích 10 hecta. Tòa lâu đài này được xây hoàn toàn từ đá – những phiến đá khổng lồ, một số nặng lên đến 30 tấn. Tác giả lâu đài San Hô là Edvards Liedskalnin (1887-1951), một kiến trúc sư nghiệp dư chỉ học hết lớp bốn

Không sử dụng máy móc lớn, ông đã cắt, di chuyển, chạm khắc và điêu khắc hơn 1.100 tấn đá san hô. Điểm đặc biệt là chúng được "gắn chặt" với nhau mà không cần vữa, thay vào đó chúng cố định tại vị trí nhờ chính sức nặng của mình.

Kỹ thuật xây dựng được điêu luyện đến từng chi tiết nhỏ, các khối đá được đặt khít nhau với độ chính xác đến mức ánh sáng cũng không thể len xuyên qua các khe hở. Ngoại trừ vài trường hợp cá biệt, các tác phẩm cự thạch trong khuôn viên nặng trung bình 14 tấn. Khối lớn nhất nặng đến 27 tấn, với hai cột đá cao nhất cao đến 7,6 m.

Làm thế nào chính xác ông quản lý kỳ công kỹ thuật chỉ với các công cụ cầm tay vẫn còn là một bí ẩn ấn tượng.

Những địa điểm bí ẩn: Rừng quanh co (Ba Lan)

Khu rừng Ba Lan này sống đúng với tên gọi của nó, với hàng trăm cây thông kỳ dị. Vài trăm cây thông đã được trồng ở đó vào những năm 1930 và phát triển với phần gốc uốn cong gần 90 độ, khiến chúng trông giống như những chiếc móc câu. Một số người tin rằng một kỹ thuật hoặc công cụ của con người đã thực sự được sử dụng để làm cho cây cối cong theo cách này, trong khi những người khác suy đoán rằng một trận bão tuyết mùa đông hoặc một số thiệt hại khác có thể đã tạo cho khu rừng hấp dẫn này có hình dạng thú vị.

Những địa điểm bí ẩn: Cầu Quỷ (Kromlau, Đức)

Có rất nhiều địa điểm trên khắp thế giới được đặt tên là "Cầu của quỷ" do một số loại kết nối siêu nhiên, nhưng địa điểm nổi tiếng nhất nằm ở thị trấn Kromlau của Đức. Được gọi là Rakotzbrücke trong tiếng Đức, cây cầu hình parabol có từ những năm 1860 và là một trong những cây cầu tuyệt đẹp nhất thế giới.

Nó tạo thành một vòng tròn hoàn hảo với hình ảnh phản chiếu của chính nó trong làn nước bên dưới, một kỳ tích chỉ được coi là có thể thực hiện được với một số sự trợ giúp từ thế giới khác.

Những địa điểm bí ẩn: Đài tưởng niệm quốc gia Tháp Quỷ (Wyoming)

Tháp Quỷ là một đặc điểm địa chất ấn tượng nhô ra khỏi vùng thảo nguyên trập trùng bao quanh vùng Black Hills ở Wyoming, và nó đã trở thành di tích quốc gia đầu tiên của đất nước vào năm 1906.Thoạt nhìn Tháp Quỷ trông có vẻ giống một ngọn núi hùng vĩ , nhưng nó thực sự được làm bằng đá nóng chảy cứng lại thành các cột hình học hấp dẫn.

Địa điểm này rất linh thiêng đối với nhiều bộ lạc thổ dân châu Mỹ và chất lượng thần thoại của nó đã khiến nó được đưa vào bộ phim khoa học viễn tưởng "Close Encounters of the Third Kind." Nó vẫn là bối cảnh cho các nghi lễ của người Mỹ bản địa cũng như là điểm đến nổi tiếng để leo núi và đi bộ đường dài.

Những địa điểm bí ẩn: Cửa địa ngục (Turkmenistan)

Gần 50 năm trước, một miệng núi lửa hừng hực mở ra trên sa mạc phía bắc Turkmenistan. Darvaza Crater hay còn gọi là cửa xuống địa ngục, vẫn còn đốt cháy đến ngày nay. Vào ban đêm ánh sáng của nó có thể được nhìn thấy cách xa hàng dặm.

Cánh cổng tới địa ngục được tạo ra do sai lầm trong quá trình thăm dò địa chất năm 1971. Một giàn khoan đã vô tình đâm vào hang khí tự nhiên khổng lồ dưới lòng đất. Tuy không để lại thương vong về người, toàn bộ phần mặt đất dưới mũi khoan nhanh chóng đổ sụp xuống và tạo thành hố khổng lồ có đường kính khoảng 70 m.

Các nhà địa chất đã cố tình đốt lửa trên miệng hố để ngăn chặn sự lan rộng của khí methane. Họ nghĩ rằng miệng núi lửa sẽ chỉ cháy trong vài tuần. Tuy nhiên, đám cháy đã diễn ra không ngừng kể từ năm 1971. Gần 50 năm sau, những chuyên gia vẫn không biết được thời điểm ngọn lửa tắt

Những địa điểm bí ẩn: Đảo Phục sinh (Chile)

Đây hòn đảo bị cô lập ở Thái Bình Dương đã từng được phổ biến bởi các nền văn minh Rapa Nui, mà dựng lên gần 1.000 bức tượng đá khổng lồ được gọi là moai khoảng 900 năm trước.

Những hình tượng cao chót vót này, cao trung bình 13 feet và nặng 14 tấn mỗi người, đã làm say lòng những nhà thám hiểm châu Âu lần đầu tiên đặt chân lên đảo vào năm 1722. Không ai biết chắc tại sao người Polynesia cổ đại lại tạc và đặt những bức tượng trên khắp hòn đảo, mặc dù một lý thuyết gần đây đưa ra giả thuyết rằng chúng đã được đặt làm dấu hiệu của các nguồn nước ngọt.

Những địa điểm bí ẩn: Giant's Causeway (Bắc Ireland)

Giant's Causeway là một kỳ quan thiên nhiên trên bờ biển Bắc Ireland, xứng đáng có một vị trí trong Bucket List (những điều cần làm trước khi chết), ngụ ý là địa điểm chúng ta nên đến tham quan một lần trong đời.

Giant's Causeway có 40.000 cột đá bazan màu đen đa giác được tạo ra bởi hoạt động núi lửa. Một khung cảnh ấn tượng đã truyền cảm hứng cho những truyền thuyết về một người khổng lồ tên là Finn McCool, người đã ném những mảng bờ biển xuống biển để tạo ra một con đường dẫn đến Scotland ra đời.

Những địa điểm bí ẩn: Đại kim tự tháp Giza (Ai Cập)

Đại kim tự tháp Giza là một trong bảy kỳ quan của thế giới cổ đại vẫn còn nguyên vẹn, nó tiếp tục là một trong những điểm thu hút khách du lịch nhất trên Trái đất. Được xây dựng từ khoảng 2,3 triệu khối đá vôi và đá granite có khối lượng từ 2 - 50 tấn.

Các khối đá được chạm khắc, tạo hình, mài nhẵn bề mặt rồi xếp chồng lên nhau tới độ cao 146,5m (trải qua năm tháng đến hiện nay còn 138,8m). đây được xem là công trình nhân tạo vĩ đại nhất mọi thời đại, các nhà khoa học hàng đầu ở tất cả các lĩnh vực đều phải thán phục vì những bí ẩn mà tới tận ngày nay nhân loại vẫn chưa có lời giải.

Những địa điểm bí ẩn: Đảo của những con búp bê (Thành phố Mexico, Mexico)

Isla de las Muñecas, tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là Đảo của những con búp bê, là một hòn đảo nằm trong các kênh đào của vùng lân cận Xochimilco của thành phố Mexico.

Theo truyền thuyết, người chăm sóc hòn đảo đã bị ám ảnh bởi tội lỗi sau khi anh ta không thể cứu một cô bé bị chết đuối ở đó hơn 50 năm trước. Ông đã treo những con búp bê quanh hòn đảo như một sự tưởng nhớ. Những con búp bê đáng sợ với tứ chi bị cắt rời, đầu bị chặt và hốc mắt trống rỗng vẫn còn đó và một số người cho rằng hòn đảo này bị ma ám .

Những địa điểm bí ẩn: Hồ Hillier (Úc)

Với làn nước màu hồng như bọt biển, Hồ Hillier của Úc có thể có những vùng nước đẹp và độc đáo nhất trên thế giới . Nó nằm ngay cạnh Thái Bình Dương, làm cho màu sắc tự nhiên của nó thực sự nổi bật. Trong hồ Hillier có rất nhiều cá sống và thậm chí rất an toàn để bơi lội, mặc dù khách du lịch không được phép xuống nước. Lý do cho màu sắc của hồ Hillier vẫn còn là một bí ẩn, nhưng rất có thể là do tảo, vi khuẩn hoặc phản ứng hóa học gây ra.

Những địa điểm bí ẩn: Đường Nazca (Peru)

Hơn 2.000 năm trước, khi các chuyến bay thương mại bắt đầu bay ngang qua sa mạc Peru, con người đã kinh ngạc khi phát hiện ra rất nhiều hình vẽ có kích thước khổng lồ được những người Nazca cổ đại của Peru đã chạm khắc hàng trăm thiết kế khổng lồ trên bề mặt cao nguyên Nazca. Trong gần 2000 năm liên tục, họ đã vẽ trên mặt đất khô cằn hàng ngàn số liệu và đường nét với hình ảnh phóng to, đạt độ chính xác hình học vượt trội, biến nơi này thành một vùng đất mang tính biểu tượng cao.

Có khoảng hơn 300 bức được phát hiện cho tới ngày nay, chúng tạo nên một "vườn hình học" khó hiểu với nhiều hình dáng khác nhau như chim ruồi, khỉ, nhện, thằn lằn... Tất cả đều được tạo ra bằng cách gỡ bỏ những lớp sỏi đá bề mặt, làm lộ ra các lớp đá có màu sáng hơn bên dưới.

Mặc dù đã được UNESCO vinh danh từ năm 1994 cũng như được đông đảo các nhà khoa học nghiên cứu, tìm hiểu, thế nhưng những hình vẽ trên cao nguyên Nazca (Nazca Lines) nằm ở phía nam Peru vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của thế giới.

Những địa điểm bí ẩn: Cánh đồng Chum (Lào)

Hơn 2.000 chum đá cổ lớn nằm rải rác trên một cao nguyên ở tỉnh Xiengkhouang, miền Trung Lào. Một số đứng cao 10 feet và nặng vài tấn. Các nhà khảo cổ ước tính những chiếc chum có niên đại 2.000 năm tuổi, nhưng mục đích của chúng không rõ ràng.

Các nhà khoa học biết rất ít về tác giả của cánh đồng chum khổng lồ. Bản thân những di tích này cũng không cung cấp nhiều gợi ý về xuất xứ hay mục đích sử dụng. Theo truyền thuyết địa phương, những chiếc chum do người khổng lồ tạo ra vì vua của họ cần tìm nơi cất rượu gạo. Số rượu này được đưa đến để kỷ niệm chiến thắng của vua thiện Khun Jeuam chống lại vua ác Chao Angka. Một số nhà khoa học giữ ý kiến cho rằng, những chiếc chum được sử dụng để trữ nước mưa trong đợt gió mùa.

Phần lớn chuyên gia khảo cổ tin chúng là những bình đựng di cốt. Năm 1930, một chuyên gia từ Pháp kết luận rằng chum đá liên quan tới nghi thức an táng thời tiền sử. Cuộc khai quật của các nhà khảo cổ Lào và Nhật trong nhiều năm đã giúp củng cố giả thuyết này khi phát hiện nhiều hài cốt, đồ bồi táng và gốm sứ quanh những chiếc chum đá.

Những địa điểm bí ẩn: Cấu trúc Richat (Mauritania)

Còn được gọi là "con mắt thần thoại" của Sahara, cấu trúc Richat là một đặc điểm hình tròn rộng 30 dặm mà từ không gian trông giống như một con mắt bò ở giữa sa mạc. Cấu trúc này cũng là nơi lưu giữ các hiện vật khảo cổ Acheulean đặc biệt.

Rất nhiều giả thiết được ra đề sự hình thành của cấu trúc tuyệt đẹp này. Một số nhà khoa học suy đoán, Richat là nguyên nhân từ những trầm tích núi lửa phun trào hay một vụ va chạm thiên thạch từ hàng triệu năm trước. Số khác lại cho rằng đây chính là tàn tích của lục địa Atlantics bí ẩn đã biến mất từ nhiều năm, nhưng giờ đây người ta tin rằng nó được tạo ra do xói mòn mái vòm, làm lộ ra các vòng đồng tâm của các lớp đá. Hình dạng đặc biệt của nó có thể được nhìn thấy bởi các phi hành gia trên Trạm Vũ trụ Quốc tế.

Những địa điểm bí ẩn: Sea of Stars (Đảo Vaadhoo, Maldives)

Đảo Vaadhoo một phần của Maldives ở Ấn Độ Dương được biết đến với cái tên Biển Sao, bởi nơi đây vào ban đêm, nước biển sáng xanh tạo nên sự huyền ảo, không thực. Lý do nước biển tại đảo Vaadhoo phát sáng bởi, bên dưới mặt nước biển khi bị xáo trộn, hàng tỷ vi sinh vật phát quang sinh học được gọi là tảo đôi trong nước sẽ phát ra ánh sáng xanh, giống như những con đom đóm dưới nước và những ánh sáng này được du khách ví là bầu trời đêm của biển.