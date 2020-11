Những điều bạn có thể chưa biết về túi khí trên ô tô

Túi khí trên ô tô là một bộ phận an toàn quan trọng như dây đai an toàn. Đây là bộ phận được thiết kế để giảm bớt và hạn chế những chấn thương ở phía trước của hành khách hoặc 2 bên hông tùy từng thiết kế xe.

Túi khí trên xe hơi là một trang bị an toàn quan trọng

Túi khí trên ô tô quan trọng ra sao?

Về bản chất, túi khí là một túi vải co giãn hoặc một vật liệu tương tự có khả năng thu gọn được đặt tại các vị trí cần thiết trên xe và được bung ra khi xảy ra sự cố. Khi xảy ra sự cố tai nạn hoặc va chạm mạnh, túi khí sẽ được bơm căng phồng ngay lập tức với thời gian chỉ tính bằn mili giây để bảo vệ các vị trí quan trọng trên cơ thể.

Chiếc túi khí đầu tiên được thiết kế bởi một nhà phát minh người Mỹ mang tên John W.Hetrick vào năm 1951 và được đăng ý bằng sáng chế vào tháng 8/1953. Tuy nhiên, một kỹ sư người Đức là Walter Linderer cũng đã nhận được bằng sáng chế tại Đức vào tháng 11/1953, 3 tháng sau khi John Hetrick đăng ký tại Mỹ.

Túi khí được phát minh đầu tiên vào năm 1951 bởi một kỹ sư người Mỹ

Cả 2 chiếc túi khí đầu tiên này đều dựa trên hệ thống khí nén hoặc được kích hoạt bằng lò xo khi đầu xe có va chạm hoặc do lái xe tự kích hoạt. Những nghiên cứu sau này vào thập niên 60 cho thấy khí nén không thể thổi phồng các túi khí cơ học đủ nhanh để đảm bảo an toàn tối đa. Điều này góp phần tạo ra những túi khí được kích hoạt bằng phản ứng hóa học hoặc điện như bây giờ.

Lịch sử của túi khí trên ô tô

Năm 1967, kỹ sư Allen K. Breed đã phát minh ra cảm biến va chạm túi khí mới với thành phần gồm một cảm biến điện cực nhạy có gắn một ống chứa hóa học tạo ra một vụ nổ giúp thổi phồng túi khí chỉ dưới 30 mili giây. Đây cũng là phát minh giúp thay đổi hoàn toàn ngành công nghệ an toàn trên ô tô với tính ứng dụng cao.

Một thử nghiệm túi khí trên xe hơi

Đầu những năm 1970, Ford và General Motors bắt đầu cung cấp những mẫu ô tô được trang bị túi khí, ban đầu là dành cho đội xe của Chính phủ Mỹ với những mẫu Chevrolet. Tuy nhiên, các hãng đã dừng trang bị túi khí trong năm 1977 do những vấn đề về đột tử trên xe có túi khí và do người tiêu dùng không quan tâm tới an toàn. Mặc dù lực tạo ra do túi khí nổ không lớn nhưng có thể do nạn nhân bị đau tim.

Ford và GM sau đó đã dành nhiều năm vận động hành lang với Chính phủ Mỹ để giải thích về tính năng của túi khí và tầm quan trọng của túi khí trong khi tham gia giao thông. Sau đó, Cục quản lý ATGT đường bộ Hoa Kỳ NHTSA đề xuất lắp đặt túi khí trên tất cả các xe hơi. Tới năm 1993, túi khí là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các mẫu xe hơi.

Ngày nay, hệ thống túi khí đã được lắp kín xe để bảo đảm an toàn cho tất cả hành khách

Hiện nay, hệ thống túi khí được ứng dụng rộng rãi trên xe hơi và là thiết bị an toàn bắt buộc trên xe, tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến trái ngược nhau về tính hiệu quả và an toàn. Nguyên nhân vì túi khí thiết kế chỉ để bảo vệ phần ngực người lái nên khả năng khi túi khí bung ra sẽ gây ra va chạm mạnh với phần đầu và mặt của trẻ nhỏ.