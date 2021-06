Những điều học sinh cần đặc biệt nhớ trước ngày thi lớp 10

Diễn tập hướng dẫn thí sinh vào phòng thi ở điểm thi vào lớp 10 tại Trường Trung học cơ sở Thái Thịnh (quận Đống Đa), ngày 8-6.

Với chỉ tiêu vào trường công lập chiếm tỷ lệ 62%, kỳ thi mang tính cạnh tranh cao, đòi hỏi học sinh không chỉ đáp ứng yêu cầu của đề thi, mà còn ghi nhớ quy chế thi, tránh xảy ra sai sót đáng tiếc để ảnh hưởng đến quyền lợi học tập. Đặc biệt, học sinh dự thi năm nay phải tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng

Nhớ lịch thi, làm đủ 4 bài

Theo phương án vừa được UBND thành phố Hà Nội điều chỉnh, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022 tại Hà Nội diễn ra trong hai buổi sáng với 4 môn. Cụ thể, sáng 12/6, học sinh thi môn ngữ văn, ngoại ngữ; sáng 1/6, học sinh thi môn toán và lịch sử. Thời gian làm bài của mỗi môn đều giảm so với kế hoạch, trong đó môn ngữ văn và toán có thời gian làm bài 90 phút/môn; môn ngoại ngữ và lịch sử có thời gian làm bài 45 phút/môn.

Theo Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mê Linh Nguyễn Văn Hậu, phòng yêu cầu 20 trường trung học cơ sở trên địa bàn cử giáo viên chủ nhiệm từ nay tới sát ngày thi nhắc nhở từng học sinh, phụ huynh về lịch thi, thời gian thi từng môn. Bởi, đây là lịch thi mới được điều chỉnh cách đây vài ngày, học sinh có thể nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tâm lý khi dự thi. Các phụ huynh được lưu ý quan tâm, động viên con, không yêu cầu con đối chiếu đáp án sau mỗi môn thi…

Còn theo Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Quảng An (quận Tây Hồ) Nguyễn Thị Kim Xuân, bên cạnh việc động viên, hỗ trợ học sinh chốt lại kiến thức, xem lại các dạng bài tập cơ bản, nhà trường hướng dẫn lại cách quản lý thời gian làm bài của từng môn theo phương án đã được điều chỉnh.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn cho biết, Sở chỉ xét tuyển vào trường trung học phổ thông công lập những học sinh đáp ứng đủ 3 điều kiện: Làm đủ 4 bài thi; không vi phạm quy chế thi đến mức hủy kết quả thi và không bài thi nào bị điểm 0. Vì vậy, điều tiên quyết là học sinh cần làm đủ số bài thi quy định.

Tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch

Bên cạnh việc phổ biến quy chế thi, tăng cường hỗ trợ học sinh củng cố kiến thức, kỹ năng trong chặng cuối, các nhà trường còn tập trung nhắc nhở học sinh tuân thủ nghiêm túc việc phòng, chống dịch Covid-19 để bảo đảm an toàn cho bản thân, cộng đồng.

Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thái Thịnh (quận Đống Đa) Nguyễn Cao Cường lưu ý, ngoài việc ghi nhớ danh mục các vật dụng được, không được phép mang vào phòng thi, học sinh cần thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch, trong đó đeo khẩu trang khi đến điểm thi và trong quá trình làm bài thi. Các em cần mang theo khẩu trang dự phòng, bình nước cá nhân, khăn giấy hoặc khăn vải.

Trong khi đó, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ngọc Tảo (huyện Phúc Thọ) Khuất Thị Hồng Điệp cho hay, nhà trường phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để chăm sóc, quản lý học sinh, hạn chế tối đa tiếp xúc với người ngoài gia đình; nhắc phụ huynh chuẩn bị vật dụng cá nhân cho con và khai báo y tế, theo dõi thân nhiệt của con hằng ngày và trước khi đến điểm thi.

Em Nguyễn Tuấn Anh, học sinh Trường Trung học cơ sở Mai Động (quận Hoàng Mai) chia sẻ: "Cùng với việc rà soát lại kiến thức và vật dụng cần thiết, em tranh thủ nghỉ ngơi, thư giãn để bước vào kỳ thi với tâm lý, sức khỏe tốt. Dù sẽ có những bất tiện, như phòng thi không được bật điều hòa, học sinh phải đeo khẩu trang khi làm bài, song em đã chuẩn bị tâm thế và sẽ tuân thủ để an toàn cho bản thân và mọi người".

Liên quan đến nội dung này, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Văn Đại cho biết, kỳ thi năm nay có một số điều chỉnh nhằm giảm áp lực, tăng mức độ an toàn cho học sinh và những người tham gia tổ chức kỳ thi. Sở yêu cầu các nhà trường phối hợp chặt chẽ với gia đình chăm sóc, quản lý học sinh, để mọi học sinh dự thi đều có sức khỏe tốt. Các em hoàn toàn yên tâm khi phạm vi đề thi vẫn giữ nguyên như đã công bố là trong chương trình và chủ yếu ở lớp 9. Do giảm thời gian làm bài, nên số câu hỏi ở từng phần trong cấu trúc đề thi cũng giảm; đề thi hai môn theo hình thức trắc nghiệm khách quan là ngoại ngữ và lịch sử sẽ là 30 câu/đề thi, giảm 10 câu/đề thi so với kế hoạch ban đầu.

“Ngày 11/6, học sinh sẽ làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi theo hình thức trực tuyến, thay cho hình thức trực tiếp như kế hoạch. Sở cho phép các đơn vị lựa chọn thời gian hợp lý trong ngày để triển khai, nhằm đạt hiệu quả và an toàn phòng, chống dịch. Khi dự thi, các em làm bài trung thực, tuyệt đối không có hành vi gian lận, nếu vi phạm quy chế thi có thể bị mất quyền lợi dự tuyển vào trường công lập”, ông Phạm Văn Đại nhấn mạnh.