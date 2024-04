Tập đoàn Thuận An của ông Nguyễn Duy Hưng vừa bị bắt trúng những gói thầu nào tại Bắc Giang?

Gói thầu nghìn tỷ và tiết kiệm 0,1% của Tập đoàn Thuận An

Ngày 16/6/2022, Chủ đầu tư Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang có Quyết định số 143/QĐ-BQLDA phê duyệt nhà thầu thi công Dự án Xây dựng cầu Đồng Việt, và đường dẫn lên cầu thuộc huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Gói thầu này có tổng mức đầu tư là 1.492.478.915.000 VNĐ, riêng gói số 7 thi công, xây dựng công trình có giá dự toán 1.133.945.535.000 đồng.

Liên danh trúng thầu gồm Công ty CP phát triển xây dựng và thương mại Thuận An – Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính và Công ty CP Tập đoàn xây dựng 168 Việt Nam (Thuận An – Trung Chính – 168), trong đó Tập đoàn Thuận An của ông Nguyễn Duy Hưng vừa bị bắt giam và khởi tố giữ vai trò liên danh chính. Kết quả lựa chọn nhà thầu nêu trên được phê duyệt ngày 16/6/2022, do Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Thạo ký quyết định.

Quyết định phê duyệt gói thầu hơn 1 nghìn tỷ đồng cho liên danh Thuận An.

Theo đó, giá trị trúng thầu của liên danh nhà thầu Thuận An – Trung Chính – 168 là 1.132.735.157.000 đồng, giảm 1.210.378.000 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

Trước đó, ngày 24/12/2021, gói thầu thi công gói thầu số 18, mở rộng cầu Hùng Vương và các tuyến nhánh được Ban QLDA ĐTXD các Công trình giao thông tỉnh Bắc Giang phê duyệt lựa chọn nhà thầu. Liên danh trúng thầu là Công ty CP phát triển xây dựng và thương mại Thuận An – Công ty CP đầu tư 379 (Thuận An – 379).

Gói thầu này có giá dự toán là 79.753.155.000 đồng, chỉ cao hơn 140.975.000 đồng theo Quyết định phê duyệt 582/QĐ-BQLDA với giá trị trúng thầu của liên danh Thuận An – 379 79.612.180.000 đồng, đồng nghĩa với tỷ lệ tiết kiệm ở mức chưa đầy 0,2%. Ở cả 2 gói thầu nêu trên, Liên danh của Thuận An đều là nhà thầu duy nhất tham gia.

Công ty CP Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An thành lập tháng 8/2004, ngành nghề hoạt động chính là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

Tháng 10/2021, doanh nghiệp này thực hiện điều chỉnh vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng và tiếp tục tăng vốn lên 800 tỷ đồng vào tháng 12/2022. Tháng 1/2023, doanh nghiệp này đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An - TAG. Người đại diện pháp luật là ông Trần Anh Quang, kiêm Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Duy Hưng kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty.

Ngoài các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm siêu nhỏ nêu trên, Tập đoàn Thuận An cũng là nhà thầu tại không ít dự án đáng chú ý. Trên địa bàn Thủ đô, Tập đoàn Thuận An là nhà thầu thi công gói 40, xây lắp các hạng mục hè, đường, thoát nước đoạn Km1+400 đến Km3 + 685 (cuối tuyến), gói thầu thuộc dự án Xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên, quận Ba Đình và quận Tây Hồ.

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, gói thầu có mức giá dự toán là 197.778.190.000, Chủ đầu tư Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông Thành phố Hà Nội phê duyệt cho liên danh Công ty CP phát triển Thuận An – Công ty CP quản lý đầu tư và xây dựng Hồng Hà trúng thầu với giá 191.677.606.000 đồng, giảm 6.100.584.000 tương đương 0,3%.

Hay tại gói 02/VT2-XL thi công xây dựng cầu đoạn từ trụ 25 đến trụ 47 thuộc dự án Đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy - Giai đoạn 2. Chủ đầu tư Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố Hà Nội. Giá dự toán 290.852.281.000 VND. Tại gói này, Liên danh Công ty CP phát triển xây dựng và thương mại Thuận An – Công ty CP Cầu 7 Thăng Long được phê duyệt với giá trúng thầu là 289.836.100.000 đồng, 1.016.181.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,34%.

Khởi tố hàng loạt bị can liên quan đến tội hối lộ

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết: Căn cứ kết quả điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan; đồng thời ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ", quy định tại khoản 3 Điều 222 và khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Các bọ can vừa bị cơ quan điều tra khởi tố.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Anh Quang (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An) về tội Đưa hối lộ; Nguyễn Khắc Mẫn (Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An) về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Nguyễn Văn Thạo (Giám đốc) và Đàm Văn Cường (Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang), cùng bị khởi tố, bắt giam về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Nhận hối lộ.

Hoàng Thế Du (Trưởng phòng Ban QLDA tỉnh Bắc Giang), bị khởi tố, bắt giam về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.