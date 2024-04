Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng bị bắt

Tối 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can ông Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Đồng thời Cơ quan điều tra cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng.

Ông Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An bị điều tra về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng trên.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An (Thuận An Group) tiền thân là Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An được thành lập từ năm 2004 do ông Nguyễn Duy Hưng làm chủ tịch.

Thuận An Group được biết đến là tập đoàn chuyên về lĩnh vực đầu tư và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh mua bán điện và năng lượng tái tạo, kinh doanh và đầu tư bất động sản.