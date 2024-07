Những kỷ lục được thiết lập tại tứ kết EURO 2024

Những kỷ lục xuất hiện tại tứ kết EURO 2024

Vòng tứ kết EURO 2024 đã chính thức khép lại với tấm vé đi tiếp cho Tây Ban Nha, Pháp, Anh và Hà Lan. Tại bán kết, Tây Ban Nha chạm trán Pháp, còn hà Lan đối đầu ĐT Anh.

Đây là lần thứ hai trong lịch sử các vòng chung kết EURO, có ít nhất ba trận tứ kết phải bước vào hiệp phụ. Lần đầu tiên điều này xảy ra vào năm 2008 (Croatia vs Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan vs Nga và Italia vs Tây Ban Nha).

Lamine Yamal thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng tại EURO 2024. Ảnh: Getty.

Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Cristiano Ronaldo không ghi được bàn thắng nào tại một giải đấu quốc tế lớn (EURO 2004, World Cup 2006, EURO 2008, World Cup 2010, EURO 2012, World Cup 2014, EURO 2016, World Cup 2018, EURO 2020, World Cup 2022 và 2024).

Tính đến thời điểm này của EURO 2024, Ronaldo thực hiện tới 23 pha dứt điểm, nhiều nhất giải.

Cristiano Ronaldo đã thực hiện thành công 4 quả đá luân lưu ở các vòng chung kết EURO, nhiều nhất trong lịch sử giải đấu.

N'Golo Kante là cầu thủ châu Âu đầu tiên có hơn 20 lần ra sân tại các giải đấu quốc tế lớn (EURO, World Cup) mà không thua một trận nào (thắng 14, hòa 7 trận).

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, ĐT Đức để thua ở vòng tứ kết EURO. Trước đó, "Cỗ xe tăng" toàn thắng ở tứ kết các năm 1996, 2008, 2012 và 2016.

Florian Wirtz trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở vòng loại trực tiếp EURO cho ĐT Đức (21 tuổi 63 ngày).

Thụy Sĩ toàn thua cả 5 trận tứ kết World Cup và EURO mà họ góp mặt. Ảnh: Getty.

Lamine Yamal là cầu thủ tuổi teen đầu tiên có 3 pha kiến tạo thành bàn tại một vòng chung kết EURO. Cầu thủ 16 tuổi đang là "chân chuyền" tốt nhất tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu lần thứ 17.

Yamal trở thành cầu thủ thứ tư của Tây Ban Nha có 3 pha kiến tạo trong một kỳ EURO, sau Cesc Fabregas (2008), David Silva (2012) và Dani Olmo (2020).

Thụy Sĩ đã để thua ở cả năm trận tứ kết tại World Cup và EURO mà họ góp mặt. Ở châu Âu, chưa có đội tuyển nào nhận thất bại ở tứ kết các giải đấu lớn nhiều như vậy.

Pháp là đội tuyển duy nhất chưa bị dẫn trước một phút nào tại EURO 2024.

Lần đầu tiên kể từ World Cup 1994 (cũng là 3), Hà Lan bị đối thủ dẫn trước trong 3 trận tại một giải đấu lớn.

Manuel Neuer đã qua mặt Bastian Schweinsteiger (38 trận) để trở thành tuyển thủ Đức ra sân nhiều trận nhất ở các giải đấu quốc tế lớn với 39 lần. Tại châu Âu, chỉ mình Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha, 51 trận) sở hữu thành tích tốt hơn.