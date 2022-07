Những mẫu xe ô tô gầm cao đô thị hạng B có mức giá phù hợp đáng mua

Hyundai Creta. Ảnh: LĐ

Hyundai Creta 2022:

Có mức giá từ 620-730 triệu đồng, với 3 phiên bản 1.5 tiêu chuẩn, 1.5 đặc biệt và 1.5 cao cấp

Kích thước tổng thể của Hyundai Creta có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.315 x 1.790 x 1.660 (mm), chiều dài cơ sở 2.610 mm và khoảng sáng gầm 200 mm. Ngoại thất xe được trang bị: đèn chiếu sáng dạng LED (bản tiêu chuẩn Bi- halogen), đèn LED định vị ban ngày, đèn pha tự động, gương chiếu hậu chỉnh điện và gập điện, đèn hậu dạng LED…

Nội thất và tiện nghi: cả 3 phiên bản đều có vô lăng bọc da, ghế da cao cấp. cửa gió hàng ghế sau, màn hình giải trí 10.25 inch, khởi động bằng nút bấm. Trên phiên bản cao cấp được trang bị thêm như ghế lái chỉnh điện, làm mát hàng ghế trước, màn hình đa thông tin Full Digital 10.25 inch, 8 loa bose (2 bản còn lại màn hình đa thông tin LCD 3.5 inch và 6 loa), giới hạn tốc độ…

Các trang bị an toàn: camera lùi, hệ thống cảm biến sau, cân bằng điện tử, chống bó cứng phanh, phân bổ lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, khởi hành ngang dốc, 6 túi khí (2 túi khí trên bản tiêu chuẩn)… là các trang bị tiêu chuẩn. Phanh tay điện tử EPD và Auto hold, hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ, hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường chỉ được trang bị trên phiên bản cao cấp. Về động cơ: cả 3 phiên bản đều sử dụng động cơ SmartStream G1.5 có dung tích xi lanh 1497(cc) cho công suất cực đại 115 mã lực và mô men xoắn cực đại 144/4500(Nm/rpm) kết hợp hộp số IVT cùng hệ dẫn động cầu trước.

Kia Seltos 2022

Mẫu Kia Seltos có 4 phiên bản với mức giá từ: 639 đến 724 triệu đồng.

Với kích thước thước tổng thể dài x rộng x cao: 4.315x1800x1645mm. Chiều dài cơ sở đạt mức 2.610mm và khoảng sáng gầm xe 190mm. Kia Seltos Premiun được trang bị cụm đèn Full- LED. Đèn báo rẽ, đèn sương mù đều được trang bị LED, có tích năng bật tắt tự động (các bản còn lại chỉ được trang bị đèn Halogen). Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện kết hợp đèn báo rẽ là trang bị tiêu chuẩn.

Nội thất và tiện nghi: vô lăng bọc da, ghế da, chiều khoá thông minh, cửa gió điều hoà sau, màn hình giải trí 8 inch (bản premium 10.25 inch) cùng âm thanh 6 loa, màn hình hiển thị đa thông tin 4.5 inch (bản Premiun 7 inch), trên phiên bản Premiun có thêm các Options như: gương chiếu hậu chống chói, ghế lái chỉnh điện (cùng có trên phiên bản Luxury), lọc không khí cao cấp, điều khiển hành trình, đèn Mood light, cửa sổ trời…

Trang bị an toàn: Kia Seltos cũng khiến người dùng an tâm hơn với hệ thống trang bị an toàn có sự đầu tư bao gồm: hỗ trợ phanh ABS và EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biếm lùi, camera lùi… Bản Premium và Luxury có thêm cảm biến áp suất lốp. Động cơ: 3 phiên bản sử dụng động cơ xăng 1.4L Turbo cho công suất cực đại 138 mã lực, mô men xoắn cực đại 242Nm kết hợp hộp số li hợp kép 7 cấp. Riêng phiên bản 1.6 Premiun động cơ 1.6L, công suât cực đại 128 mã lực, mô men xoắn cực đại 157 Nm cùng hộp số tự động 6 cấp.

Mazda CX-3 2022

Tại Việt Nam mẫu xe này có 3 phiên bản: Deluxe, Luxury và Premium với mức giá lần lượt là 649, 689 và 729 triệu đồng.

Cả 3 phiên bản đều sử dụng động cơ SkyActiv-G 1.5 có dung tích xi lanh 1496L cho công suất tối đa 110 mã lực và mô men xoắn cực đại 144Nm. Kết hợp hộp số tự động 6 cấp có chế độ thể thao. Xe được trang bị thêm hệ thống kiểm soát gia tốc và hệ thống ngừng/ khởi động thông minh. Kích thước tổng thể: 4275mm x 1765mm x 1535mm (dài x rộng x cao). Chiều dài cơ sở 2.570mm và khoảng sáng gầm xe 155mm. Trang bị ngoại thất trên xe: đèn chiếu chiếu sáng sử dụng đèn LED (bản Deluxe là halogen), có chức năng bật/tắt tự động, tự động cân bằng góc chiếu. đèn LED chạy ban ngày và cụm đèn sau dạng LED (bản Deluxe sử dụng bóng halogen). Gạt mưa tự động, gương chiếu hậu ngoài xe gập điện/ chỉnh điện.

Nội thất và tiện nghi: Cả 3 phiên bản đều được trang bị: đầu DVD và kết nối ngoại vi, Apple Carplay và Android Auto, màn hình giải trí 7 inch, 6 loa, phanh tay điện tử và giữ phanh tự động, chiều khoá thông minh và khởi động nút bấm, kiểm soát hành trình, gương chiếu hậu chống chói, điều hoà tự động, cụm đồng hồ sau vô lăng dạng Analog và Digital. Trên 2 phiên bản luxury và Premium còn trang bị thêm: ghế da (bản Deluxe là da và nỉ), ghế lái chỉnh điện/ nhớ vị trí, lẫy chuyển số sau vô lăng, màn hình HUD...

An toàn trên xe gồm có: 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo, chống bó cứng phanh, phanh khẩn cấp, hệ thống khởi hành ngang dốc, camera và cảm biến lùi…phiên bản Premium trang bị thêm: cảnh báo sai lệch làn đường, phanh thông minh trong thành phố trước và sau, nhận diện người đi bộ, cảnh báo phương tiện cắt ngang + điểm mù…