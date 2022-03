Những ngôi nhà có dấu hiệu này nên thuê hoặc mua ngay vì càng ở sẽ càng khỏe mạnh, may mắn...

Tìm mua ngôi nhà theo ý mẹ chồng... khó quá



Vợ chồng chị Nguyễn Thị An (TP Hồ Chí Minh) được bố mẹ chồng cho tiền mua nhà ra ở riêng, hai vợ chồng khấp khởi lùng mua nhà, có những ngôi nhà rất ưng, vừa tiền nhưng mẹ chồng tới xem thì bảo ngôi nhà đó phong thủy không hội tụ điềm lành, không ở được.

Nhà khác lại chê theo phong thủy thì có vật dẫn dụ sát khí (như góc nhọn của mái đình, hay góc nhọn của tòa nhà bên chĩa thẳng vào nhà…).

Mua nhà hay thuê nhà nên chọn những ngôi nhà có phong thủy để ở càng lâu càng khỏe mạnh, may mắn, nhiều tài lộc... Ảnh minh họa.

Mẹ chồng chị An bảo dù mua nhà, hay thuê nhà nhiều người chọn gần chợ, gần trường học, bệnh viện (để tiện khi cho cuộc sống), thì về phong thủy phải nhìn địa thế ngôi nhà để vào ở sẽ có nhiều may mắn, cuộc sống bình an, hạnh phúc. Ví như những ngôi nhà ở gần nhiều đường lớn, tiện di chuyển, có lợi cho việc làm ăn, buôn bán, tài vận nhờ đó mà tăng lên. Nhà có cửa chính vững chắc thì sự nghiệp ổn định...

Quanh nhà có nhiều cây xanh, cây lưu niên càng tốt, bởi mát mẻ, giúp cân bằng âm dương, và theo phong thủy cây cối mang lại sinh khí và tài lộc cho ngôi nhà.

Nếu trong sân nhà, vườn nhà có những cây cối sống lâu năm là điềm lành, bởi cây cối phát triển, đâm chồi nảy lộc, ra hoa kết trái đều đặn thì là dấu hiệu phong thủy tốt, vào ở sẽ có nhiều tài lộc, cuộc sống an khang, thịnh vượng.



Từ xa xưa các cụ cho rằng mọi thứ trên đời đều có tâm linh, đặc biệt là các loài chim hay tìm nơi "đất lành" để làm tổ. Do đó nhà nào có dơi, chim én, ong... đến làm tổ thì phong thủy ngôi nhà đó tốt. Chim chóc là món quà Trời ban, là dương khí vào nhà, là may mắn đến. Ở trong những ngôi nhà đó vượng đường con cái, gặp nhiều may mắn, bình an...

Hoặc thấy ngôi nhà có nhiều trẻ nhỏ đến chơi cũng là dấu hiệu tốt, bởi trẻ non nớt, có linh tính tốt, chỉ đến những ngôi nhà phong thủy tốt, thu hút điềm lành để chơi đùa, vui vẻ.

Nếu ngôi nhà trẻ nhỏ không thích đến, hoặc quấy khóc, đau ốm khi vào nhà thì đó dấu hiệu không tốt.

Những người sống trong ngôi nhà đó khỏe mạnh, vui vẻ, hòa ái... là có vượng khí, sống lâu trong những ngôi nhà đó dễ gặp quý nhân, cuộc sống ngày một suôn sẻ, hạnh phúc.

Một ngôi nhà dù xây đã lâu, nhưng tường nhà kiên cố, cửa chính vững chắc, ít mối mọt thì rất đáng mừng – vì là dấu hiệu tốt của phong thủy.

Vào ở trong ngôi nhà phong thủy tốt gia chủ sẽ vượng đường sự nghiệp, các thành viên trong nhà được quý nhân phù trợ, sự nghiệp phát triển vững vàng... Cửa chính là nơi đón khách, là nơi các luồng khí giao lưu, đón cả tài lộc... nên cửa càng vững chắc thì sự nghiệp càng ổn định.

Ngôi nhà cũng cần thoáng gió, nhiều ánh sáng. Vào nhà thấy sáng sủa, tất cả các phòng đều tràn ngập ánh sáng thì ở sẽ dễ chịu, tốt cho sức khỏe, cân bằng âm dương theo phong thủy.

Vào thăm ngôi nhà dù là nhà cũ cũng cần sạch sẽ, ngăn nắp, sạch sẽ, không ẩm mốc, bụi bẩn... thì đó là tín hiệu tốt, bởi nơi ở như thế sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe, biết chăm sóc nhà cửa, sạch sẽ gọn gàng thì mới có sức phấn đấu học tập và làm việc tốt.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Hoàng. Ảnh: Viện PT Hoàng Gia.

Vài phương pháp để nhận biết nhà có lộc

Nghe rất nhiều lời khuyên chọn mua nhà của mẹ chồng, chị An cho là bà mê tín, nên tự đi tìm chuyên gia phong thủy nhờ tư vấn để mua được ngôi nhà hợp phong thủy cho an tâm.

Nghe chuyện, chuyên gia nói những điều mẹ chồng chị An nói là đúng, và cho biết thêm một số yếu tố khác nữa, trong đó đầu tiên là chọn hướng nhà hợp tuổi gia chủ.



Phần lớn nhà ở của người Việt chọn hướng Nam - là hướng tránh nắng chói phía Đông buổi sáng, né được nắng chiều hướng Tây gay gắt. Nhà hướng Nam ấm mùa đông, mát mùa hè. Nếu được ngôi nhà có địa hình phía trước thấp, phía sau cao thì là điềm tốt, càng ở gia chủ càng thăng tiến, có hậu.

Nhưng nếu nhà hướng Nam không hợp với tuổi của gia chủ thì ở lại thành có hại.

Vì vậy các chuyên gia phong thủy phải dùng các phương pháp phân tích phong thủy, kiểm tra dịch lý… để chọn ngôi nhà có phong thủy tốt.

Theo đó nhà có phong thủy tốt phải có địa hình:

- Xung quanh nhà có sông hồ uốn lượn, núi non thanh tú, đường sá sạch sẽ, phố xá sáng sủa, người đi lại dập dìu, bán buôn quán hàng tấp nập.

- Rồi tới xác định tọa hướng, lập bàn sao, vượng tinh đắc vị loan đầu, suy tinh thu sơn xuất sát… để xác định trạch vận vững vàng, gia chủ trong nhà đó càng sống lâu càng công thành danh toại, tài lộc dồi dào, nhân đinh hưng vượng...

Rồi kiểm tra dịch lý (bằng cách gieo quẻ, tính hào) để xét xem đất đó có yên ổn hay không – những việc này phải là chuyên gia phong thủy giỏi, giàu kinh nghiệm mới làm được.

Tiếp đó sẽ kiểm tra long mạch - mà không phải chuyên gia phong thủy nào cũng làm được, bởi phải là người có kinh nghiệm dày dặn sắc bén nhiều năm mới được mách bảo mạch đứng, mạch nằm, mạch chìm, mạch nổi, mạch kim, mạch hỏa, mạch thủy, mạch mộc, mạch thổ, mạch thiên, mạch địa, mạch nhân…

Còn người dân quan sát thông thường ngoài những kinh nghiệm lưu truyền trên có thể nhìn thêm vài yếu tố sau để biết ngôi nhà có phong thủy tốt hay không như sau:

1. Quan sát thông thường: Vào nhà cảm giác dễ chịu, thích ngồi lâu và có thể ở cả ngày trong nhà mà không thấy chán, không muốn ra ngoài.

Vườn có cỏ cây xanh tốt, đơm hoa kết trái, chim chóc hót ca, bướm ong quần tụ.

Đất đai tơi xốp, có màu vàng tươi.

Mạch nước trong trẻo, giếng không bị phèn.

Gia cầm, gia súc sinh động, náo nhiệt. Nền nhà chắc chắn, không bị lún sụt…

2. Theo dõi quá trình: Sau khi vào ở, nhanh thì 3 tháng, chậm thì 3 năm người sống trong nhà khỏe mạnh, da dẻ nhuận sắc, sinh thêm con cháu, thi cử đỗ đạt, nhiều người kết giao, kinh tế phát triển, chăn nuôi trồng trọt đều được thuận lợi, không bị trộm cắp, dèm pha...

Trên đây chỉ là vài thông tin để bạn đọc tham khảo, chiêm nghiệm. Khi cần mua nhà hợp phong thủy thì mời chuyên gia phong thủy tư vấn giúp đỡ để chọn được ngôi nhà càng sống và làm việc trong đó con người càng mạnh khỏe, vui vẻ, may mắn, nhiều tài lộc…

- Mua nhà, thuê nhà tránh chọn nhà quá kín, tối tăm, thậm chí u ám tới ban ngày cũng không nhìn thấy ánh mặt trời - bởi ngôi nhà đó âm khí thịnh, dương khí suy. Sống lâu sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, tinh thần của các thành viên.

- Tránh chọn nhà có những vật dẫn dụ sát khí (góc nhọn từ các ngôi nhà, tòa nhà khác, hoặc vật thể lớn… chĩa thẳng vào nhà), bởi theo phong thủy như thế được coi như mũi tên mang theo sát khí, khiến người ở trong ngôi nhà đó bất ổn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.