Những người ngày đêm canh giữ bình yên cho bản làng vùng cao Tây Bắc Những người ngày đêm canh giữ bình yên cho bản làng vùng cao Tây Bắc

Được ví như cánh tay nối dài của lực lượng công an cơ sở, nhiều năm qua, lực lượng công an viên trên địa bàn tỉnh Sơn La bằng tất cả nhiệt huyết, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên từng bản làng vùng cao biên giới Sơn La.