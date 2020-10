Những tấm lòng vàng tiếp tục đến với bà con Vân Kiều ở Hướng Hóa

Do mưa lũ kéo dài, sạt lở, đã gây chia cắt giao thông khiến 1 số xã thuộc huyện Hướng Hóa bị chia cắt, cô lập. Đặc biệt là 2 xã Hướng Việt và Hướng Linh vẫn bị chia cắt do sạt lở. Đặc biệt có đoạn đường bị sạt lở hoàn toàn nên các đoàn cứu trợ vẫn chưa thể tiếp cận. Sau nhiều ngày nỗ lực khắc phục đường xá, khu vực xã Hướng Sơn đã được tiếp cận. Tại đây có đông đảo đồng bào dân tộc Vân Kiều đang gặp rất nhiều khó khăn, trong số đó có gia đình của Liệt sĩ Hồ Văn Nguyên, 1 trong 22 chiến sĩ hy sinh do sạt lở tại đoàn 337.

Nhiều tấm lòng vàng đến với bà con Vân Kiều ở Hướng Hóa

Đường vào các xã còn rất nhiều khó khăn do sạt lở

Các chuyến xe chở hàng cứu trợ phải vượt qua hàng trăm km đường xấu

Tình trạng sạt lở vẫn còn khá nguy hiểm

Đông đảo bà con Vân Kiều xã Hướng Sơn đều đang gặp nhiều khó khăn sau lũ lụt

Niềm vui của một em bé khi nhận quà cứu trợ

ông Hồ Tà Lăm, bố của Liệt sĩ Hồ Văn Nguyên, 1 trong 22 chiến sĩ hy sinh do sạt lở tại đoàn 337, cũng là một người dân của xã Hướng Sơn

Gia cảnh của nhà ông Hồ Tà Lăm

Những phần quà là nhu yếu phẩm được trao tận tay người dân Vân Kiều