Những thay đổi nhân sự cấp cao đáng chú ý trong năm 2020

Đầu tháng 2/2020, Bộ Chính trị đã điều động Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thôi tham gia Ban cán sự đảng Chính phủ để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 thay cho ông Hoàng Trung Hải (ông Hải được điều động làm Phó trưởng bộ phận thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng).



Ủy viên Bộ Chính trị Vương Đình Huệ nhận quyết định của Bộ Chính trị tháng 2/2020 (ảnh Thành An).

Sau đó ông Vương Đình Huệ được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức Phó Thủ tướng ở kỳ họp thứ 9 (tháng 6/2020). Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Hà Nội (tháng 10/2020) ông Huệ tái cử chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Vào tháng 9/2020, Bộ Chính trị điều động ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng (lúc đó đang là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020; cũng trong tháng 9/2020, ông Chu Ngọc Anh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 thay cho ông Nguyễn Đức Chung (ông Chung vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự).

Tại Đại hội Đảng bộ TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, ông Chu Ngọc Anh tái cử chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Vào tháng 10/2020, Bộ Chính trị đã điều động, phân công ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, lúc đó đang là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Ông Hưng thay cho ông Nguyễn Văn Nên (ông Nên được Bộ Chính trị giới thiệu để bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 và ông đã được bầu giữ chức vụ này).

Trong năm 2020, nhân sự cấp cao cũng thay đổi ở 3 Bộ, ngành, đó là Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội và 3 nhân sự được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV (ảnh Trung tâm báo chí Quốc hội).

Cụ thể, tại Bộ Y tế: Vào tháng 7/2020, ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế được Thủ tướng giao Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế; đến tháng 11/2020, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, ông Nguyễn Thanh Long đã được Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế. (Bộ trưởng Bộ Y tế trước là bà Nguyễn Thị Kim Tiến, sau khi bà Tiến thôi giữ chức Bộ trưởng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam được giao phụ trách Bộ Y tế).

Cũng tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã phê chuẩn, bổ nhiệm ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học quốc gia TP.HCM giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thay cho ông Chu Ngọc Anh.

Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay cho ông Lê Minh Hưng. Bà Hồng trở thành nữ thống đốc đầu tiên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cuối năm 2020, cũng là thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ của 63 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Đã có 41 Bí thư Tỉnh ủy tái cử, 22 Bí thư Tỉnh ủy lần đầu đắc cử; có 9 nữ Bí thư Tỉnh ủy tăng 6 người so với nhiệm kỳ trước; 27 Bí thư Tỉnh ủy không là người địa phương, tăng 68% so với nhiệm kỳ trước; 51 Bí thư Tỉnh ủy có trình độ thạc sĩ trở lên, tăng 21% và 28 Bí thư có độ tuổi dưới 50 tuổi, tăng 115% so với nhiệm kỳ trước...