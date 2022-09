Những thói quen “xấu xí” của hành khách đi máy bay dưới con mắt tiếp viên

Yêu cầu phi hành đoàn tắt điều hòa



Khi bước vào khoang máy bay, hành khách không nên yêu cầu tiếp viên tắt điều hòa, kể cả khi bạn cảm thấy hơi lạnh. "Nhiệt độ trong khoang hành khách thường chỉ dao động ở khoảng 20-24 độ C và nếu bạn cảm thấy lạnh, hãy mang theo áo khoác hoặc tấm chăn mỏng", Castro chia sẻ với Inside Hook.

Trên thực tế, việc giữ cabin máy bay ở nhiệt độ thấp nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách bởi nghiên cứu cho thấy, nhiệt độ khoang máy bay mà ấm hơn thì có thể làm tăng nguy cơ ngất xỉu của một số hành khách do chứng hypoxia (giảm oxy trong máu) do sự thay đổi áp suất không khí.

Tiếp viên hàng không phải đối mặt với nhiều tình huống "dở khóc dở cười" trên những chuyến bay

Huýt sáo, vỗ tay... ra hiệu cho tiếp viên

Mỗi khi cần sự giúp đỡ từ tiếp viên, hành khách có thể gọi thay vì huýt sáo hay vỗ tay ra ký hiệu, những cử chỉ không được coi là lịch sự.

"Hãy gọi khi cần hỗ trợ bởi chúng tôi có thể nghe thấy tiếng của bạn thay vì huýt sáo hay lấy tay chạm vào người tiếp viên. Nếu bạn cần gọi thêm món đồ uống, đơn giản chỉ cần nói "Excuse me" (Xin lỗi), chúng tôi sẽ lập tức có mặt", Castro lý giải.

Đeo tai nghe khi nói chuyện với tiếp viên

Đeo tai nghe để nghe nhạc hay xem phim là hành động lịch sự để tránh làm phiền người xung quanh nhưng khi có yêu cầu gì hay nói chuyện với tiếp viên, bạn nên bỏ tai nghe ra.

"Hãy bỏ tai nghe ra khi nói chuyện với tiếp viên bởi chúng tôi có rất nhiều hành khách phải phục vụ trên chuyến bay. Vậy nên nếu bạn có yêu cầu gì, hãy chuẩn bị sẵn sàng để việc trao đổi với tiếp viên diễn ra thuận tiện, nhanh nhất có thể".

Cần lưu ý rằng một trong những nhiệm vụ chính của tiếp viên là bảo vệ sự an toàn của hành khách, tuy nhiên nhiều người cố tình không hiểu và nghĩ rằng họ là... bảo mẫu hay chỉ ở đó để phục vụ đồ ăn thức uống.

