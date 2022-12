Những thương vụ mua bán và sáp nhập công nghệ lớn nhất năm 2022: Microsoft chi siêu khủng

Suy thoái kinh tế năm 2022 không ngăn được ngành công nghệ tham gia vào hoạt động mua bán và sáp nhập. Mặc dù các giao dịch đã giảm 40% trong nửa đầu năm 2022, nhưng một số công ty công nghệ và nhà cung cấp giải pháp đã đàm phán các thỏa thuận lên tới hàng tỷ đô la.

Hầu hết các hoạt động mua lại là do sự suy giảm chung của thị trường chứng khoán. Khi giá sụt giảm và định giá công ty giảm, các công ty bước vào để mặc cả. Hay nói rõ hơn, trong những thời điểm không chắc chắn, các công ty thường có nhiều khả năng tham gia vào các hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) để giành thị phần hoặc hợp nhất vị trí của họ. Cho đến nay, năm 2022 không có bất kỳ dấu hiệu chậm lại nào đối với các giao dịch lớn trong toàn ngành.

Theo đánh giá của McKinsey về thị trường M&A toàn cầu, các nhà giao dịch ở Châu Mỹ là những nhà giao dịch tích cực nhất, mang lại gần một nửa giá trị giao dịch trên toàn thế giới (48%, so với 52% cho cả năm 2021). Thị phần của Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi tăng nhẹ (28%, so với 26%), cũng như thị phần của Châu Á-Thái Bình Dương (24%, so với 22%). Sau đây chúng ta hãy xem các thương vụ M&A công nghệ tiêu biểu nhất năm 2022.

1. Microsoft mua lại Activision Blizzard

Vào tháng 1 năm 2022, Microsoft thông báo sẽ mua lại Activision Blizzard Inc, một trong những nhà sáng tạo trò chơi điện tử lớn nhất thế giới. Thỏa thuận kết thúc với giá 95 đô la một cổ phiếu, định giá giao dịch ở mức 68,7 tỷ đô la và tạo ra một giai đoạn mới cho ngành công nghiệp trò chơi.

Việc mua lại đi kèm với một loạt thương hiệu game nổi tiếng thế giới, bao gồm "Diablo", "Warcraft", "Call of Duty", "Overwatch" và "Candy Crush". Nhìn chung, giao dịch này có thể biến Microsoft trở thành công ty game lớn thứ ba thế giới, sau Tencent và Sony.

Microsoft cho biết mục đích đằng sau việc mua lại này là để đầu tư vào tương lai của công nghệ đám mây, và làm cho việc chơi game trở nên an toàn và dễ tiếp cận đối với mọi người. Bằng cách tích hợp tất cả các trò chơi được yêu thích vào một nền tảng, dịch vụ đăng ký của họ sẽ đặt người chơi lên hàng đầu và là điểm đến hàng đầu của các game thủ trên toàn thế giới. Thương vụ dự kiến hoàn tất trong năm tài chính 2023.

2. Sony mua nhà phát triển trò chơi Hoa Kỳ Bungie với giá 3,6 tỷ USD

Ngay sau khi Microsoft mua lại Activision Blizzard, vào ngày 31 tháng 1, Sony đã thông báo rằng họ sẽ mua Bungie , studio trò chơi chịu trách nhiệm cho các tựa game như "Destiny" và "Halo" với giá 3,6 tỷ USD.

Bungie bắt đầu hoạt động vào đầu những năm 1990, xây dựng trò chơi cho máy tính Mac, cho đến khi nó được Microsoft mua lại vào năm 2000 để trở thành một phần của Microsoft Game Division. Năm 2007, Bungie tách khỏi công ty mẹ, mặc dù Microsoft vẫn giữ cổ phần thiểu số và tiếp tục hợp tác với Bungie trong việc xuất bản và tiếp thị trò chơi bán chạy nhất của họ, "Halo" và các dự án trong tương lai.

"Hôm nay, Bungie bắt đầu hành trình trở thành một công ty giải trí đa phương tiện toàn cầu", Giám đốc điều hành Pete Parsons đã viết trong một bài đăng trên blog thông báo về thỏa thuận này. "Chúng tôi sẽ tiếp tục xuất bản độc lập và phát triển một cách sáng tạo các trò chơi của mình. Với sự hỗ trợ của Sony, thay đổi ngay lập tức nhất mà bạn sẽ thấy là việc tuyển dụng nhân tài trên toàn bộ studio sẽ tăng tốc để hỗ trợ tầm nhìn đầy tham vọng của chúng tôi".

3. Google mua lại Mandiant

Công ty bảo mật mạng Mandiant tuyên bố họ đã ký một thỏa thuận để được Google mua lại trong một giao dịch hoàn toàn bằng tiền mặt trị giá khoảng 5,4 tỷ USD vào tháng 3 năm nay. Vào tháng 9, hai công ty thông báo việc mua lại đã hoàn tất và Mandiant sẽ tham gia vào Google Cloud, nhưng thương hiệu Mandiant sẽ được giữ lại.

Google cho biết việc mua lại sẽ giúp cung cấp bộ hoạt động bảo mật đầu cuối với khả năng thậm chí còn lớn hơn để hỗ trợ khách hàng trên môi trường công nghệ đám mây tại chỗ của công ty.

4. Google mua lại công ty khởi nghiệp microLED Raxium

Vào ngày 5 tháng 5, Google đã mua lại Raxium, một công ty khởi nghiệp 5 năm tuổi ở Vùng Vịnh đang phát triển công nghệ màn hình microLED cho thiết bị đeo và kính thực tế ảo và tăng cường (AR và VR). Các điều khoản tài chính của thỏa thuận không được tiết lộ, nhưng có thể lên tới 1 tỷ USD, theo báo cáo của The Information.

Google mua lại công ty khởi nghiệp microLED Raxium. Ảnh: @AFP.

Trong một bài đăng trên blog thông báo về việc mua lại, Rick Osterloh, phó chủ tịch cấp cao về thiết bị và dịch vụ của Google, cho biết: "Chuyên môn kỹ thuật của Raxium trong lĩnh vực này sẽ đóng một vai trò quan trọng khi chúng tôi tiếp tục đầu tư vào các nỗ lực phần cứng của mình". Nhóm Raxium ngay lập tức tham gia vào nhóm thiết bị và dịch vụ của Google.

5. Broadcom mua lại VMware với giá 61 tỷ USD

Vào ngày 26 tháng 5, nhà sản xuất chất bán dẫn và gã khổng lồ phần mềm cơ sở hạ tầng Broadcom tuyên bố mua lại nhà cung cấp dịch vụ ảo hóa và đám mây doanh nghiệp VMware trong một thỏa thuận trị giá khoảng 61 tỷ USD bằng cổ phiếu và tiền mặt. Broadcom cũng sẽ nhận khoản nợ ròng 8 tỷ USD của VMware như một phần của thỏa thuận.

Broadcom mua lại VMware với giá 61 tỷ USD. Ảnh: @AFP.

"Dựa trên thành tích M&A thành công đã được chứng minh của chúng tôi, giao dịch này kết hợp các doanh nghiệp phần mềm cơ sở hạ tầng và chất bán dẫn hàng đầu của chúng tôi với một nhà tiên phong và đổi mới mang tính biểu tượng trong lĩnh vực phần mềm doanh nghiệp, khi chúng tôi định hình lại những gì chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng với tư cách là một công ty công nghệ cơ sở hạ tầng hàng đầu", Giám đốc điều hành Broadcom Hock Tan nói trong một tuyên bố. "Chúng tôi mong muốn đội ngũ tài năng của VMware gia nhập Broadcom, tiếp tục nuôi dưỡng văn hóa đổi mới được chia sẻ, và mang lại giá trị lớn hơn nữa cho các bên liên quan kết hợp của chúng tôi, bao gồm cả hai nhóm cổ đông".

6. HP mua lại Poly

Vào tháng 8, HP Inc đã công bố việc mua lại Poly, nhà cung cấp giải pháp cộng tác tại nơi làm việc hàng đầu thế giới. Giao dịch hoàn toàn bằng tiền mặt đóng cửa ở mức 40 đô la một cổ phiếu, tổng cộng là 3,3 tỷ đô la, bao gồm cả khoản nợ ròng của Poly.

HP tin rằng họ sẽ thu được lợi nhuận bằng cách tạo ra các giải pháp làm việc kết hợp mới. Poly cung cấp nhiều giải pháp khác nhau trong lĩnh vực này, nên sẽ phần nào củng cố vị thế của HP hơn nữa. Chúng bao gồm phần mềm, công cụ hội nghị truyền hình, giọng nói, máy ảnh và tai nghe.

HP cho biết thương vụ sẽ nâng cao năng suất của lực lượng lao động và cho phép khách hàng hiểu rõ hơn, khả năng hiển thị, bảo mật và khả năng quản lý với các thiết bị này khi sử dụng.

7. Adobe mua lại Figma

Adobe đã thông báo rằng họ sẽ mua lại nền tảng thiết kế web Figma với giá khoảng 20 tỷ đô la Mỹ bằng tiền mặt và cổ phiếu vào tháng 9 năm nay.

Các công ty cho biết danh mục sản phẩm kết hợp của họ sẽ có cơ hội hiếm có để "tạo sức mạnh cho tương lai của công việc, bằng cách tập hợp các khả năng để động não, chia sẻ, sáng tạo và hợp tác công nghệ, đồng thời cung cấp những đổi mới này cho hàng trăm triệu khách hàng".

8. Việc mua lại Twitter của Elon Musk

Vào đầu năm 2022, người đàn ông giàu nhất thế giới bắt đầu mua cổ phần của nền tảng mạng xã hội Twitter, trở thành cổ đông lớn nhất của công ty vào tháng 4 với 9,1% cổ phần. Điều này buộc anh ta phải đưa ra lời đề nghị tự nguyện mua nền tảng này với giá 44 tỷ đô la Mỹ.

Phải mất hơn sáu tháng trước khi thỏa thuận cuối cùng được hoàn tất, ngay sau thời điểm đó, Musk đã nhanh chóng sa thải phần lớn lực lượng lao động và các bên liên quan cấp cao. Khi năm 2022 sắp kết thúc, các nhà quan sát trong ngành vẫn bối rối về chiến lược và nguyện vọng của Musk đối với nền tảng mua mới của anh ấy.