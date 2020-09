Những tín hiệu tích cực trong phát triển kinh tế tỉnh Bình Dương

Với nỗ lực phấn đấu và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ cùng sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo tiền đề để phát triển nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.



Bình Dương đang trở thành điểm đến của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Ảnh: V.D

Hoàn thành 16/18 mục tiêu

Cụ thể, về kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng trưởng cao hơn kế hoạch, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng.

Công nghiệp phát triển khá và tiếp tục là ngành chủ lực của nền kinh tế, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trưởng với tốc độ cao. Dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế, duy trì thặng dư thương mại qua từng năm. Nông nghiệp chuyển dịch theo hướng phát triển nông nghiệp và đô thị và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đô thị phát triển nhanh gắn với Đề án Thành phố thông minh được triển khai tích cực.

An sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Cụ thể, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ tỉnh xác định 18 mục tiêu cụ thể, đến cuối năm 2020 hoàn thành 16/18 mục tiêu (trong đó có 6 mục tiêu vượt, 10 mục tiêu đạt và 2 mục tiêu chưa hoàn thành)

Về chỉ tiêu kinh tế, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng bình quân 9,3% năm. Cơ cấu kinh tế (GRDP) năm 2020 là công nghiệp (đạt 66,53% ); dịch vụ (22,78%); nông nghiệp (2,51% ); thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tương ứng đạt 8,18%. GRDP bình quân đầu người đạt 155,7 triệu đồng vào năm 2020. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trung bình 9,64%/năm. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 11 tỷ USD.

Đối với chỉ tiêu xã hội đến năm 2020, tỉnh Bình Dương có tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia 74,4%. Tỷ lệ bác sĩ/vạn dân đạt 7,5; số giường trên vạn dân đạt 21,3 (không tính tuyến xã).

Trung bình hàng năm giải quyết việc làm cho hơn 46.500 lao động, tỷ lệ hộ nghèo thuộc chỉ tiêu giảm nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều dưới 1%. Diện tích nhà ở bình quân đạt 30m2/người, 100% xã đạt tiêu chí nông thôn mới.

Đối với lĩnh vực môi trường, chỉ tiêu đến năm 2020 Bình Dương đạt 100% tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, xử lý; tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ che phủ rừng, cây lâm nghiệp, cây công nghiệp lâu năm đạt 57,5%.

Hạ tầng giao thông Bình Dương được tỉnh đầu tư phát triển tốt đã góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển.

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp

Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng trưởng cao hơn kế hoạch, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng.

Trong đó, công nghiệp phát triển đúng định hướng và tiếp tục là ngành chủ lực của nền kinh tế.

Đóng góp của các ngành dịch vụ vào tăng trưởng kinh tế ngày càng cao, một số ngành dịch vụ có tiềm năng, lợi thế, có hàm lượng khoa học, công nghệ cao được tập trung phát triển.

Trồng rau hữu cơ trong nhà lưới trong một nông trại ở Phú Giáo.

Nông nghiệp được tập trung tái cơ cấu theo hướng chú trọng phát triển nông nghiệp ở phía bắc tỉnh, phát triển chăn nuôi tập trung và kinh tế trang trại, hình thành các vùng chuyên canh và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị.

Thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch, tổng vốn đầu tư phát triển tăng khá. Các thành phần kinh tế tiếp tục phát triển, thu hút đầu tư đúng định hướng về ngành nghề và địa bàn đầu tư.

Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh, tạo động lực để phát triển đô thị, dịch vụ. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng bình quân 9,64%/năm, đảm bảo đúng định hướng, cơ cấu ngành chuyển biến tích cực.

Tập trung phát triển nhanh các ngành dịch vụ chất lượng cao, có lợi thế, công nghệ và giá trị gia tăng cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và phát triển đô thị.

Phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng, áp dụng khoa học công nghệ với chuyển đổi mô hình sản xuất, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ, công nghiệp chế biến và xây dựng nông thôn mới.

Đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông đảm bảo mục tiêu phát triển, nâng cấp đô thị. Tăng cường bảo vệ tài nguyên và môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển; đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước và phát triển kinh tế tập thể.

Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2015 -2020 tiếp tục tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra. Đồng thời, các yếu tố ngoại lực như cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chiến tranh thương mại giữa các nền kinh tế lớn, các hiệp định thương mại, đối tác, bảo hộ đầu tư thế hệ mới sẽ tác động đến xu hướng chuyển dịch, tiếp nhận đầu tư đến các quốc gia đang phát triển như Việt Nam.

Các yếu tố nội lực từ những thành tựu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng – an ninh sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực.

Bên cạnh những cơ hội, những khó khăn, thách thức hình thành từ các tác động tiêu cực của chính sách đáp trả thương mại, nguy cơ tiềm ẩn từ xung đột chính trị, kinh tế thế giới, khu vực; những hạn chế nội tại về thể chế, các điểm nghẽn cơ sở hạ tầng liên kết vùng, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực cạnh tranh của quốc gia, địa phương và doanh nghiệp…

Những tranh chấp trong quan hệ lao động, tình trạng suy thoái và biểu hiện "tự chuyển biến", "tự chuyển hoá" cùng với sự chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến sự ổn định chính trị, tăng trưởng kinh tế, trật tự và an toàn xã hội của nước ta nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng.