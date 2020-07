Những "trùm" mua bán bộ phận cơ thể người vừa sa lưới ở Hà Nội

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, ngày 17/6 Công an quận Hà Đông đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1983, trú tại xã An Sinh, thị xã Đồng Triều, tỉnh Quảng Ninh), được xem là "trùm" mua, bán thận tại khu vực quận Hà Đông. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông bước đầu làm rõ được 3 vụ "Mua bán bộ phận cơ thể người", cụ thể là mua, bán thận.

Cụ thể, tháng 6/2019 Hùng đến khu vực Bệnh viện quân y 103 để xin vào làm tại công trình của bệnh viện này đang xây dựng.

Qua tìm hiểu Hùng biết nhiều người bị suy thận có nhu cầu để ghép và có nhiều người bán thận. Vì vậy Hùng nảy sinh ý định tìm người có nhu cầu ghép thận và người bán thận để thực hiện việc mua bán thận thu lợi bất chính.

Hùng thuê phòng trọ tại nhà nghỉ trên địa bàn phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội. Sau đó nam thanh niên này tìm người bán thận đưa về nuôi ăn ở tại đây, thỏa thuận trả cho họ từ 250 triệu đến 300 triệu đồng/1 quả thận khi tìm được người bệnh có nhu cầu mua.

Từ tháng 11/2019, Hùng đã nhiều lần thực hiện hành vi mua bán thận. Điển hình, trường hợp ghép thận vào ngày 26/12/2019; người bệnh là Nguyễn Thị Thu H. (SN 1979, ở phường Cửa Nam, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An). Người bán là Đỗ Văn S. (SN 1993; quê Tiền Hải, Thái Bình). Trong phi vụ này, Hùng và đối tượng tên Hoạch cùng giới thiệu S. cho chị H., sau đó Hoạch thỏa thuận giá mua bán thận chị H. phải trả tổng cộng 350 triệu đồng; Hoạch trả cho S. 250 triệu đồng. Trừ chi phí, Hùng được Hoạch chia cho 25 triệu đồng.



Đối tượng Hùng tại cơ quan điều tra.

Ngày 8/4/2020, Hùng đã thực hiện mua bán thận thành công cho người bệnh là Nguyễn Văn H. (SN 1991, quê Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh); người bán là Nguyễn Bá N., SN 1988 ở Chương Mỹ, Hà Nội).

Trong phi vụ này, Hùng đã thỏa thuận mua thận của N. với giá 280 triệu đồng và nuôi N. ăn, ở tại phòng trọ của mình. Sau đó, Hùng giới thiệu N. cho H. và cam kết với H. sau khi mổ ghép thận thành công, H. phải trả tổng số tiền là 480 triệu đồng. Trong đó, Hùng sẽ chi trả toàn bộ chi phí trong viện, H. chuyển cho N. 280 triệu đồng và chuyển cho Hùng 200 triệu đồng.

Sau ca mổ, H. đã chuyển cho Hùng 135 triệu đồng (H. trừ tiền phí ca mổ 60 triệu đồng và 5 triệu đồng đã ứng cho Hùng trước đó, và chuyển cho N. 280 triệu đồng). Sau khi trừ đi chi phí, Hùng được hưởng lợi khoảng 85 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập được Công an quận Hà Đông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Hùng về tội "Mua bán bộ phận cơ thể người". Lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hà Đông cho biết, trong quá trình thực hiện hành vi môi giới, Hùng ẩn mình rất kỹ, hạn chế liên lạc qua điện thoại và gặp chỗ đông người nên kể cả người mua hay bán cũng không biết thông tin của y.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông còn làm rõ và khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1987; ở tổ dân phố Quan Nha, xã Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) cùng về tội "Mua bán bộ phận cơ thể người".

Tại cơ quan điều tra, Thắng khai nhận, bản thân trước đây từng bán 1 quả thận, sau đó do thấy nhiều người có nhu cầu cần ghép thận nên đã vào mạng xã hội để đăng tin tìm người cần ghép thận và người cần bán thận mục đích để thu lợi bất chính.



Thông qua mạng xã hội, Thắng tìm được chị Ng. (SN 1990, quê quán huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam), là người đang chạy thận có nhu cầu mua thận để ghép và anh Th. (SN 1974, quê quán Việt Yên, Bắc Giang) là người cần bán thận. Sau đó, Thắng trực tiếp liên hệ với chị Ng. và anh Th. để môi giới mua bán thận. Sau khi kiểm tra các chỉ số phù hợp, Thắng yêu cầu Ng. phải chi trả số tiền 460 triệu đồng để mua thận của anh Th.; chị Ng. đồng ý.

Ngày 11/6/2020, sau khi ghép thận thành công, chị Ng. đã trả cho Thắng đủ số tiền trên, Thắng trả cho Th. 250 triệu đồng, trừ chi phí Thắng được hưởng lợi 150 triệu đồng.

Sau khi bị cơ quan Công an phát hiện, Nguyễn Mạnh Thắng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an quận Hà Đông đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đối với Thắng về tội "Mua bán bộ phận cơ thể người".

Đến ngày 14/7/2020, xác định được Thắng đang lẩn trốn tại địa bàn phường Phú Thủy (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), Tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông đã lên đường, triển khai kế hoạch bắt giữ được đối tượng. Tại cơ quan Công an, Thắng đã khai nhận hành vi sai phạm của bản thân như trên.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã khởi tố bị can Lê Xuân Lĩnh, SN 1982, ở xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An về tội "Mua bán bộ phận cơ thể người".

Từ trái qua phải, các đối tượng Hùng - Lĩnh - Thắng thực hiện hành vi mua bán cơ thể người bị Công an quận Hà Đông bắt giữ.

Tương tự như hành vi của Thắng, khoảng tháng 8/2018, từ việc bán chính thận của mình do điều kiện kinh tế khó khăn, Lĩnh sau đó nảy sinh ý định môi giới mua bán thận khi nhận thấy nhiều người có nhu cầu và mang lại lợi nhuận lớn.

Như các nghi can cùng vụ án, Lĩnh vào mạng xã hội tìm người có nhu cầu bán thận và thỏa thuận giá từ 250 đến 300 triệu đồng/1 quả thận. Với những người có nhu cầu ghép thận, Lĩnh thỏa thuận với họ mức giá dao động từ khoảng 430 đến 500 triệu đồng.

Sau khi thống nhất giá mua bán thận, Lĩnh sẽ để người bán thận và người mua thận làm thủ tục, tiến hành phẫu thuật theo hình thức hiến thận tự nguyện trong Bệnh viện. Lĩnh có trách nhiệm thuê người chăm sóc cho người bán thận cho đến khi mổ ghép thận thành công và xuất viện.

Theo tài liệu Cơ quan CSĐT, thông qua mạng xã hội Lĩnh tìm được anh Ngô Thanh T. (SN 1978, quê quán Quảng Ninh) là người đang chạy thận có nhu cầu mua thận để ghép và chị Lê Thị Q. (SN 1981, quê Đoan Hùng, Phú Thọ) là người cần bán thận. Lĩnh sau đó đã thỏa thuận với anh T. giá mua thận là 500 triệu đồng, thỏa thuận trả cho chị Q. 260 triệu đồng. Trừ chi phí, Lĩnh được hưởng lợi khoảng 100 triệu đồng.

Theo đại diện Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hà Đông, do vấn đề buôn bán bộ phận cơ thể người khá nhạy cảm, quá trình bắt giữ loại tội phạm này rất khó khăn, một phần do tâm lý sợ liên đới của những người trong cuộc.

Hiện đơn vị này đang tiếp tục điều tra mở rộng, tăng cường lực lượng đến địa bàn nghi vấn nhằm phát hiện, xử lý triệt để các đối tượng có hành vi môi giới, mua bán bộ phận cơ thể người.