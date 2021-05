Nhược điểm xe Toyota Corolla Cross mà người mua cần biết trước khi xuống tiền

Toyota Corolla Cross đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào đầu tháng 08/2020, gia nhập phân khúc SUV cỡ trung. Mẫu xe này gây ra một chút thắc mắc cho người dùng vì không rõ thuộc phân khúc SUV/Crossover cỡ B hay C. Bởi lẽ khi nhìn vào trục cơ sở, Corolla Cross có kích thước ngắn hơn 3 đối thủ hạng C (Honda CR-V, Mazda CX-5, Hyundai Tucson) nhưng lại "nhỉnh" hơn một chút so với 3 mẫu xe hạng B (Kia Seltos, Hyundai Kona, Honda HR-V, Ford EcoSport).

Toyota Corolla Cross sở hữu thiết kế mang nhiều đường nét tương đồng với Toyota RAV4 thế hệ mới mới nhất, tổng thể xe trông rất khỏe khoắn, đậm chất SUV.

Nét khoẻ khoắn, thể thao chính là điều hàng đầu khiến anh Tuấn Anh hồi đầu năm 2021 mua chiếc Toyota Corolla Cross bản V. Dưới đây là đánh giá của anh sau khi sử dụng chiếc xe 5.000 km.

Về ưu điểm xe Toyota Corolla Cross:

- Hệ thống an toàn Toyota Safety Sense (TSS) ổn, lên cao tốc khoẻ nhờ hệ thống ga tự động, trên cao tốc không bị mỏi chân, phanh theo tốc độ xe phía trước.

- Điều hòa mát sâu, có thêm cửa gió sau nên lạnh nhanh.

- Thiết kế nhìn kiểu trường xe, không đến nỗi xấu, không hẳn là đẹp. So với Mazda CX5, Hyundai Tucson thì Toyota Corolla Cross bé hơn. Tôi thích nó ở chỗ kiểu khá thể thao, và hiện đại.

- Mâm bản V và các đường viền mạ inox nhìn xe khoẻ hơn bản G.

- Bên trong rộng rãi. Ghế lái thoải mái ngả, khoảng ghế sau ngồi vẫn còn rộng.

- Xe rất tiết kiệm xăng, tôi thường chạy chế độ Eco, tuy chân ga trễ tầm 10Km/h đầu, nhưng đạp ga mạnh hơn thì tốc độ lao lên rất ấn tượng. Tôi đi loanh quanh cao tốc Trung Lương, đường tỉnh, mức ăn xăng khoảng tầm 6,1L/100km. Vào nội thành Sài Gòn, không kẹt xe tầm 6,8L/100Km.

Về nhược điểm xe Toyota Corolla Cross:

- Hệ thống treo của xe khá mềm, phuộc sau dạng thanh xoắn không êm ái.

- Khả năng cách âm với bên ngoài chưa được tốt, tiếng ồn vào cabin nhiều do vỏ mỏng quá.

- Cách âm 4 hốc bánh chưa được ổn như mong muốn.

- Chất lượng camera 360 chưa cao. Vì thế tôi đã thay ngay màn zin của xe, mua bản liền Cam 360 Zestech 800+.

- Cảm giác lái đơn điệu.

- Mặc dù phát triển và định hướng cạnh tranh trong phân khúc SUV, tuy nhiên, Toyota Corolla Cross 2020 lại có khoảng sáng gầm xe thấp chỉ 161 mm.

Tham khảo giá niêm yết và lăn bánh tạm tính xe Toyota Corolla Cross cập nhật tháng 5/2021:

Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết (triệu VND) Giá lăn bánh (triệu VND) Hà Nội TP. HCM Tỉnh/TP khác Toyota Corolla Cross 1.8G Trắng ngọc trai 728 837 823 804 Các màu khác 720 828 814 795 Toyota Corolla Cross 1.8V Trắng ngọc trai 828 949 933 914 Các màu khác 820 940 924 905 Toyota Corolla Cross 1.8HV Trắng ngọc trai 918 1050 1032 1013 Các màu khác 910 1041 1023 1004

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý (nếu có), giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.