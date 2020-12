NIA Tặng quà giáng sinh cho khách nhí đi tàu bay

Thay cho lời chúc mừng Giáng sinh an lành, năm mới hạnh phúc, từ ngày 23/12 – 24/12/2020, hơn một ngàn món quà nhỏ xinh xắn đã được Cảng chuẩn bị và trao tặng cho các vị khách nhí khi qua Cảng. Chương trình tặng thú bông dịp lễ Giáng sinh năm nay được tổ chức tại cả khu vực cách ly đi và đến, Nhà ga hành khách T1.

Việc của người lớn là cứ tạo dáng, việc của Em là vui chơi với thú cưng mới

Điều đặc biệt năm nay, cả ông già Noel, Công chúa Tuyết (do nhân viên của Cảng đóng vai) lẫn hành khách đều đeo khẩu trang. Lác đác có vài hành khách tháo bỏ khẩu trang để check in trong chốc lát. Tất cả trao nhau bằng ánh mắt yêu thương và vui cùng niềm vui thơ trẻ. Nhiều bé ngập ngừng chạm vào Ông Santas như đang chạm vào thế giới cổ tích.

Một bé trai hào hứng tạo dáng với Santas NIA

Nhà ga hành khách T1 những ngày mùa đông như rộn ràng hơn bởi tiếng cười và không khí Giáng sinh. Thân thiện, gần gũi, ấm áp là những cảm xúc mà hành khách chia sẻ khi được hỏi về không khí trước thềm Giáng sinh và năm mới tại đây.

Vui vẻ nhận quà giáng sinh tại NIA

2020 là một năm đặc biệt khi loài người chứng kiến sự khởi phát và lây lan toàn cầu của đại dịch Covid-19. Với ACV, với NIA hay với các cảng hàng không của Việt Nam, khó khăn là vậy nhưng bên cạnh những nhiệm vụ then chốt đảm bảo an ninh an toàn hoạt động bay, phòng chống dịch bệnh thì công tác nâng cao chất lượng dịch vụ vẫn luôn được chú trọng.

Khách vừa soi chiếu an ninh vào khu vực cách ly đi máy bay thì bất ngờ gặp Công chúa Tuyết tặng quà Giáng sinh

Tại Cảng HKQT Nội Bài, với truyền thống của những mùa Giáng sinh rộn ràng đã qua, Giáng sinh 2020 tiếp tục đang gõ cửa với những bất ngờ và yêu thương dành tặng hành khách.

Một gia đình nước ngoài bất ngờ được tặng quà Giáng sinh tại NIA

Những món quà được Cảng lựa chọn kỹ lưỡng, được làm thủ công từ các vật liệu thân thiện với môi trường với những hình ảnh đặc trưng của Việt Nam như chú chuột đội nón lá, các thú nhồi bông đầy màu sắc… Chứng kiến các cháu bé ngạc nhiên, vui vẻ khi nhận quà từ các Ông già Noel NIA, Cảng HKQT Nội Bài hy vọng những vị khách đi cùng trẻ em qua Cảng những ngày này sẽ mang theo hành trình của mình những cảm xúc ấm áp, rộn ràng mùa Lễ từ Cảng hàng không cửa ngõ của Thủ đô Hà Nội thân thiện, mến khách.

Không khí Giáng sinh tại quầy thông tin NIA

Với thông điệp đặc biệt của năm 2020 khi mà sự giãn cách xã hội do dịch bệnh khiến nhu cầu xích lại gần nhau càng trở nên mạnh mẽ, chúng ta phải đồng lòng, sát cánh cùng nhau để vượt qua khủng hoảng, chúng ta sẽ cùng nhau hướng tới một năm mới nhiều may mắn và thịnh vượng:

"Cùng nhau chúng ta bước qua 2020 – Cùng nhau chúng ta hướng tới 2021 THỊNH VƯỢNG VÀ MAY MẮN"

"Together we'll get through 2020 – Together we'll fly up the 2021 with FULL OF PROSPERITY AND LUCK".