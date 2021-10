Ninh Bình: Trộn chế phẩm vi sinh, gà khỏe, lớn nhanh, nông dân phấn khởi

Gà khỏe, chuồng nuôi sạch

Khi tham gia vào mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong chăn nuôi gà thịt theo hướng an toàn, ông Đồng Văn Đông (ở thôn Liêu Thượng, xã Đồng Phong) được hỗ trợ trên 500 gà giống lai Đông Tảo, hơn 1kg chế phẩm vi sinh và chế phẩm xử lý chuồng trại

Cùng với đó, vợ chồng ông Đông được cán bộ kỹ thuật tập huấn, hướng dẫn cách phối trộn chế phẩm vào thức ăn để phục vụ đàn gà và xử lý nền chuồng trong quá trình chăn nuôi. "Từng có thời gian dài chăn nuôi gà thả vườn nên khi các cán bộ hội tuyên truyền, vận động tham gia vào mô hình và được hướng dẫn kỹ thuật, tôi thấy rất hào hứng. So với cách chăn nuôi tự phát trước kia, giải pháp chăn nuôi mới này rất hiện đại và bài bản" - ông Đông nói.

Ông Đinh Hồng Thái - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình trao gà giống, thức ăn, chế phẩm vi sinh cho các hộ tham gia mô hình ở xã Đồng Phong, huyện Nho Quan. Ảnh: Trần Quang

Theo đánh giá của các hộ tham gia mô hình, trong thời điểm dịch bệnh trên đàn gia cầm vẫn diễn biến phức tạp khiến các hộ chăn nuôi gặp nhiều rủi ro, thiệt hại, việc triển khai mô hình "ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong chăn nuôi gà thịt theo hướng an toàn" là rất hợp lý và thiết thực.

Ông Đông cho hay, áp dụng các kỹ thuật mới vào chăn nuôi, sau khoảng gần 1 tháng, đàn gà giống của gia đình ông đã đạt trọng lượng từ 0,5 - 0,7kg/con.

"Sau quá trình trộn chế phẩm vào thức ăn chăm sóc gà, tôi thấy đàn vật nuôi khỏe mạnh và lớn từng ngày. Nếu công việc chăn nuôi thuận lợi, cuối năm nay đàn gà của nhà tôi sẽ được xuất chuồng" - ông Đông chia sẻ.

Cùng tham gia mô hình với ông Đông, ông Nguyễn Văn Thu (ở xã Đồng Phong) cũng được hỗ trợ trên 500 con gà lai Đông Tảo và thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học.

"Ban đầu tham gia vào mô hình, vợ chồng tôi cũng thấy khá bỡ ngỡ và lo lắng vì trước đây quen chăn nuôi tự phát, giờ làm cái mới sẽ khó và tốn nhiều chi phí hơn. Tuy nhiên, sau gần 1 tháng chăm sóc gà bằng kỹ thuật mới, thấy vật nuôi khỏe, hao hụt ít, tôi cũng đỡ lo" - ông Thu bộc bạch.

Theo ông Trương Ngọc Huấn – cán bộ Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình, nhằm khuyến khích nông dân phát triển ngành chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học để bảo vệ sức khỏe con người và không gây ô nhiễm môi trường nông thôn, Hội ND tỉnh Ninh Bình đã nghiên cứu, xây dựng mô hình "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong chăn nuôi gà thịt theo hướng an toàn".

Điểm nổi bật của mô hình là việc ứng dụng chế phẩm sinh học vào quá trình nuôi gà thịt để tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao chất lượng thịt, giảm ngày nuôi và giảm ô nhiễm chuồng trại.

Tiếp tục nhân rộng mô hình

Tham gia mô hình có 7 hộ chăn nuôi của xã Đồng Phong, huyện Nho Quan. Để triển khai mô hình hiệu quả, Hội ND tỉnh Ninh Bình đã hỗ trợ các hộ tham gia hơn 500 con gà giống, một phần thức ăn chăn nuôi và hơn 40% chế phẩm sinh học BioWish. Ngoài ra, Hội cũng tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi gà thịt ứng dụng chế phẩm sinh học cho các hộ tham gia.

Người dân xã Đồng Phong, huyện Nho Quan (Ninh Bình) phun chế phẩm sinh học xử lý chất độn trong chăn nuôi gà. Ảnh: N.H

"Điều quan trọng là mô hình giúp giải quyết được vấn đề về môi trường trong chăn nuôi, góp phần giúp địa phương thực hiện thành công tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM". Bà Nguyễn Thị Minh Huệ - Phó Bí thư Đảng ủy xã Đồng Phong

"Qua việc xây dựng mô hình nhằm giúp người nông dân tiếp cận phương pháp chăn nuôi mới theo hướng an toàn, giúp nâng cao hiệu quả kinh tế so với phương pháp chăn nuôi truyền thống. Đồng thời, thúc đẩy phong trào chăn nuôi gà thịt tại địa phương" - ông Huấn khẳng định.

Cũng theo ông Huấn, đến nay các hộ trong mô hình đều đã nắm bắt được các kỹ thuật cơ bản và áp dụng thuần thục các giải pháp mới vào chăn nuôi gà. Theo đó, các con giống được trao cho bà con đều đang phát triển tốt.

Hiện, các hội viên nông dân tham gia mô hình đều đánh giá việc sử dụng chế phẩm trong xử lý nền chuồng, chất thải chăn nuôi rất hiệu quả, chuồng sạch mùi hôi trên 95% so với trước.

"Đến ngày 30/12/2021, khi mô hình kết thúc, Hội ND tỉnh Ninh Bình sẽ đánh giá kết quả và tiếp tục nhân rộng mô hình cho các hộ chăn nuôi gà trên địa bàn các xã, huyện lân cận để hưởng lợi" - ông Huấn tiết lộ.

Để mô hình phát huy được hiệu quả cao hơn, ông Đồng Văn Đông kiến nghị Hội ND tỉnh Ninh Bình phối hợp với nhà sản xuất chế phẩm sinh học xem xét hạ giá thành sản phẩm, tạo điều kiện cho các hộ chăn nuôi hạ giá thành đầu vào, tạo ra các sản phẩm chăn nuôi có giá cạnh tranh, tiêu thụ tốt hơn.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Minh Huệ - Phó Bí thư Đảng ủy xã Đồng Phong khẳng định: Mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong chăn nuôi gà thịt theo hướng an toàn dù mới triển khai ở địa phương nhưng bước đầu cho thấy kết quả khả quan. Các hộ trong mô hình đều đã dần thay đổi tư duy chăn nuôi từ nhỏ lẻ, tự phát sang nuôi có liên kết và áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học giúp phòng bệnh hiệu quả cho vật nuôi.