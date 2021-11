Ninh Thuận: Sau 2 ngày mưa lớn, nhiều vườn cây bị ngập sâu trong nước

Mưa lớn ngập vườn

Theo ghi nhận của PV Dân Việt tại khu phố 6 phường Văn Hải, TP Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận), tại đây có hàng chục ha cây trồng vẫn còn ngập sâu trong nước, người dân phải dùng máy bơm nước ra ngoài để cứu cây trồng.

Vườn táo bị ngập sâu của gia đình anh Chăng tại khu phố 6 phường Văn Hải, TP Phan Rang-Tháp Chàm. (Ảnh: Đức Cường)

Tranh thủ thu hoạch táo để tránh thiệt hại do mưa lũ, anh Nguyễn Đình Chăng, ở khu phố 6, phường Văn Hải than vãn, 6 sào (6.000 mét vuông) trồng táo của gia đình đang vào vụ thu hoạch nhưng đã bị ngập úng hơn 1 ngày qua. Vợ chồng anh đang tranh thủ thu hoạch nhanh để hạn chế thiệt hại nhưng do nước ngập nên chưa thu hoạch hết được.

"Mưa lớn kéo dài từ hôm qua đến nay khiến nước đổ về rất nhanh. Nước lớn tràn ngập cả vườn táo rồi tràn vào cả trong nhà khiến cả gia đình khổ sở 2 ngày qua. Sáng nay tôi phải đi thuê máy để bơm nước ra ngoài để cứu vườn táo...", anh Chăng nói.

Cách đó không xa là hơn 7 sào trồng ổi và táo của gia đình anh Thái Văn Trọn vẫn đang bị ngập sâu trong nước.

Theo anh Trọn, lứa ổi gần 3 năm tuổi đang cho thu hoạch nhưng bị ngập từ chiều tối 11/11 đến nay nên không thể thu hoạch.

Riêng 3 sào táo con mới đầu tư gần 5 triệu đồng để trồng mới thì đã ngập hết, chỉ còn thấy ngọn cây.

Anh Trọn cùng lứa ôi sắp thu hoạch nhưng bị nước ngập hơn 1 ngày qua. (Ảnh: Đức Cường)

Ông Nguyễn Xuân Hảo, Trưởng phòng Kinh tế TP Phan Rang-Tháp Chàm cho biết, mấy ngày qua mưa rất lớn nhưng hôm nay nhờ trời bớt mưa nên bà con bớt thiệt hại.

Tính đến trưa 12/11, trên địa bàn thành phố chỉ còn một số diện tích nhỏ cây trồng ở 2 địa phương vùng trũng thấp như Văn Hải và xã Thành Hải còn ngập. Riêng những nơi đã ngập úng thì nước đang rút dần.

"Hiện thành phố tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con chủ động chăm sóc cây trồng và thu hoạch dứt điểm số diện tích cây trồng đã đến kỳ thu hoạch. Đồng thời khơi thông cống rãnh để thoát nước nếu tiếp tục xảy ra mưa lớn kéo dài...", ông Hảo thông tin.

Cùng với TP Phan Rang-Tháp Chàm, một số địa phương ở huyện Thuận Bắc, Ninh Hải, Thuận Nam, Ninh Phước cũng đã xảy ra tình trạng ngập cục bộ, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của người dân.

Con số thiệt hại đến giờ này chưa thể thống kê được.

Măng tây xanh ở xã An Hải (huyện Ninh Phước) bị ngập nước từ hệ thống sông Lu. (Ảnh: Đức Cường)

Trước đó, mưa lớn kéo dài từ tối 10/11 đến rạng sáng ngày 12/11 khiến mực nước tại các sông suối và các hồ chứa trên địa tỉnh Ninh Thuận lên rất nhanh.

Theo Công ty TNHH MTV khai thác các công trình thủy lợi Ninh thuận, trong đêm 11/11, đã có 6 hồ chứa nước gồm: hồ Trà Co, Phước Trung, Bà Râu, Tân Giang, Nước Ngọt và hồ Cho Mo phải mở van xả lũ và 3 hồ Ma Trai, hồ Ba Chi và hồ Thành Sơn đã xả tràn tự do để đảm bảo an toàn hồ chứa.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Ninh Thuận, trong 12 giờ tới toàn tỉnh sẽ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa trung bình từ 20mm đến 40mm, có nơi trên 40mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất cấp 1.

Một số hình ảnh PV ghi nhận sáng 12/11 sau trận mưa lớn

Đến 9h sáng 12/11, một số tuyến đường bê tông ở khu phố 6 và khu phố 10 phường Văn Hải vẫn còn ngập sâu. (Ảnh: Đức Cường)

Khu vực xã Tân Hải (huyện Ninh Hải) còn ngập nước cao gần 1 mét. (Ảnh: Đức Cường)

Gia súc được người dân Tân Hải di dời lên cao tránh ngập nước. (Ảnh: Đức Cường)

Một số người dân thả lưới bắt cá trên những cánh đồng ngập nước. (Ảnh: Đức Cường)