Nissan Navara 2021 được trang bị động cơ mới, giá từ 458 triệu đồng

Nissan Navara 2021 tại Thái Lan sử dụng động cơ diesel YS23 2.3L với 2 biến thể cho mức hiệu năng khác nhau. Đây cũng là lần đầu tiên model Navara bán tại khu vực ASEAN được trang bị động cơ này.

Cụ thể, các phiên bản Navara dùng động cơ diesel tăng áp YS23DDT sẽ có hộp số sàn 6 cấp, cho công suất 161 mã lực, mô-men xoắn 403 Nm. Các phiên bản Navara được trang bị động cơ diesel tăng áp kép YS23DDTT sẽ đi kèm hộp số tự động 7 cấp, cho công suất 187 mã lực, mô-men xoắn 450 Nm. Phiên bản Navara tiêu chuẩn vẫn dùng động cơ YS25 như đời xe trước.

Nissan Navara 2021 tại Thái Lan được nâng cấp chủ yếu ở ngoại thất với lưới tản nhiệt mới có ba thanh ngang và mắt lưới đan chéo, được bao bọc bởi viền crôm. Đèn pha có dải DRL và họa tiết mới, nắp ca-pô cao và cản trước hầm hố hơn.

Ở phía sau, đuôi xe được trang bị đèn hậu mới có tạo hình chữ C bên trong, thùng xe cao hơn đi kèm cửa thùng, đèn hậu và cản sau tạo hình mới. Ngoài ra, xe còn có thêm bậc tam cấp và móc hành lý có thể điều chỉnh.

Đối với những khách hàng muốn một chiếc Navara hầm hố hơn nữa, Nissan cung cấp thêm hai phiên bản Pro-2X 4×2 và Pro-4X 4×4 với kiểu dáng thể thao hơn cùng các điểm nhấn ngoại thất màu đen, ốp cua lốp, bộ vành hợp kim 17 inch kèm lốp mọi địa hình và thanh giằng khỏe khoắn.

Nội thất của Nissan Navara 2021 không khác biệt nhiều đời xe cũ, ngoại trừ một số nâng cấp như hệ thống thông tin giải trí mới với màn hình kích cỡ 7 hoặc 8 inch, bổ sung cổng USB và khả năng cách âm tốt hơn.

Tùy theo phiên bản mà Navara 2021 sẽ có thêm các tính năng gạt mưa tự động, gương hậu tự động đóng/mở, camera 360 độ, cảnh báo chệch làn, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ phanh khẩn cấp và nhắc nhở tài xế mất tập trung.

Tùy theo phiên bản mà Nissan Navara 2021 sẽ có hệ thống an toàn được trang bị bao gồm: hệ thống ngắt khẩn cấp thông minh, hệ thống cảnh báo va chạm phía trước, hệ thống can thiệp điểm mù, hệ thống can thiệp làn đường thông minh giúp kiểm soát xe khi thoát ra ngoài. Hệ thống cảnh báo giao thông cắt ngang phía sau, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát đổ đèo, đồng hồ đo địa hình ở chế độ 4L.

Tại Thái Lan, Nissan Navara có giá từ 599.000 đến 1,149 triệu baht, tương đương khoảng 19.800-37.900 USD hay 458 - 876 triệu VND. Sau Thái Lan, nhiều thị trường lân cận được dự đoán sẽ sớm có Navara 2021 là Malaysia và Việt Nam.