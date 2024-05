Nổ lớn rung chuyển Lugansk, căn cứ Nga bị tấn công; Đoàn xe tăng của Moscow lao vào bẫy mìn của Ukraine

Quân đội Nga di chuyển trên xe tăng. Ảnh IT

Theo người dân địa phương, có khoảng 8 vụ nổ đã xảy ra vào ngày 20/5. Lực lượng phòng không của Nga đã được kích hoạt. Một số nguồn tin địa phương ở Lugansk cũng xác nhận rằng, Nga đã thiết lập một căn cứ quân sự tại địa điểm bị tấn công.

Cũng có thông tin cho rằng, người Nga đã xây dựng một doanh trại quân sự giữa các tòa nhà dân sự. Thông tin này do ông Artem Lysogor, người đứng đầu Lugansk do Ukraine bổ nhiệm cung cấp. Ngoài ra, lãnh đạo do Điện Kremlin bổ nhiệm ở Lugansk, Leonid Pasechnik hôm 20/5 cũng cáo buộc, Ukraine trong ngày đã tiến hành một cuộc pháo kích, đánh trúng một kho nhiên liệu và gây hỏa hoạn ở thị trấn Dovzhansk thuộc vùng Lugansk. Đây ít nhất là lần thứ ba trong tháng qua, Ukraine đánh trúng một kho nhiên liệu do Nga nắm giữ.

Hiện chưa có thông tin về thương vong cũng như hậu quả của các cuộc tấn công.

Trong khi đó, trên mặt trận Đông Bắc Ukraine, lực lượng Nga vẫn đang duy trì cuộc tấn công không ngừng nghỉ vào tỉnh Kharkov của Ukraine vào ngày 20/5 - bao gồm cả một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn vào thành phố cùng tên.



Bất chấp đòn tấn công liên tục của Nga, các quan chức địa phương cho biết quân đội Ukraine vẫn nắm giữ khoảng 60% thị trấn biên giới Vovchansk, tâm điểm giao tranh tại chiến trường Đông Bắc.

Ông Roman Semenukha, Phó Giám đốc cơ quan quản lý quân sự khu vực, cho biết trên truyền hình quốc gia: “Đối phương đang tiếp tục cố gắng đẩy lực lượng vũ trang Ukraine ra khỏi Vovchansk. Thị trấn này vẫn do lực lượng vũ trang Ukraine kiểm soát khoảng 60%, (nhưng) các cuộc tấn công vẫn chưa dừng lại".

Ông Semenukha cho biết thêm rằng, người Nga đang tập trung nỗ lực tấn công Vovchansk và Lyptsi, một khu định cư khác có khoảng 4.500 cư dân trước chiến tranh.

Kiev trước đó cho biết họ đã bắn hạ toàn bộ 29 máy bay không người lái cảm tử Shahed do Nga phóng vào Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, vào rạng sáng ngày 20/5. Theo Ukraine, mặc dù Nga đã đạt được một số thành tựu không đáng kể ở Kharkov nhưng họ cũng phải gánh thiệt hại nặng nề về vật chất lẫn nhân sự.

Trong khi đó, một video mới được đăng tải, một đoàn xe tăng gồm 6 chiếc của Nga đã vô tình rơi vào bãi mìn do Ukraine thiết lập trước. Quân Nga được cho là đã được ra lệnh tấn công vào các vị trí của Ukraine nhưng gặp vấn đề lớn với mìn chống tăng và các loại tên lửa vác vai của Ukraine.

"Các con đường được rải mìn dày đặc", theo các quan chức quân sự Ukraine.



Quân Nga được cho là đã thông báo về thiệt hại với chỉ huy, nhưng viên chỉ huy lại tiếp tục ra lệnh tiến lên. Hậu quả là, sau cuộc tấn công Nga đã mất 4 chiếc xe tăng do trúng mìn của Ukraine, kéo theo đó là hàng hoạt vụ nổ đạn dược khác.

Theo các nguồn tin giấu tên, Ukraine có thể đã bí mật đặt mìn để giăng bẫy quân Nga đóng tại đây hoặc đoàn xe thiết giáp Nga đã đi lạc vào bãi mìn.