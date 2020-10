Nợ vay vượt vốn chủ sở hữu, Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức "ôm" lỗ 700 tỷ

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Group – mã: HAG) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2020.

Theo đó, HAG do bầu Đức (ông Đoàn Nguyên Đức) làm Chủ tịch HĐQT ghi nhận doanh thu thuần tăng 135 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, đạt 701 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu trái cây chiếm 75% (hơn 527 tỷ đồng), tăng 175 tỷ đồng so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do diện tích thu hoạch trái cây tăng.

Doanh thu bán mủ cao su chiếm 8% (gần 54 tỷ đồng), giảm 15 tỷ đồng so với cùng kỳ. Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa khác cũng giảm 63 tỷ đồng, xuống còn 84 tỷ đồng, chủ yếu là do Tập đoàn chủ trương tập trung đầu tư cây ăn trái.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán của Hoàng Anh Gia Lai tăng 203 tỷ đồng, trong đó giá vốn trái cây tăng nhanh từ mức 309 tỷ đồng (quý III/2019) lên 575 tỷ đồng (quý III/2020).

Do kinh doanh dưới giá vốn (757 tỷ đồng), Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức phải chịu khoản lỗ gộp hơn 56 tỷ đồng trong kỳ này, trong khi cùng kỳ lãi 3 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong kỳ giảm 1.308 tỷ đồng (90%), xuống chỉ còn 139 tỷ đồng. Theo Hoàng Anh Gia Lai, nguyên nhân chủ yếu là do cùng kỳ năm trước Tập đoàn ghi nhận lãi từ việc thanh lý các khoản đầu tư. Khoản thu nhập này không phát sinh trong năm 2020.

Cùng với đó, chi phí tài chính giảm nhẹ 6%, xuống còn 264 tỷ đồng. Trong đó, 81% đến từ chi phí lãi vay ngân hàng và trái phiếu. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 13% so cùng kỳ, ghi nhận 155 tỷ đồng với 97 tỷ đồng là phân bổ lợi thế thương mại.

Kết quả, Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức lỗ trước thuế quý III xấp xỉ 570 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 109 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu gấp gần 1,5 lần cùng kỳ, lên hơn 2.171 tỷ đồng. Tuy nhiên, lỗ trước và sau thuế gần 702 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/09/2020, tổng tài sản của Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận gần 42.078 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 35%, lên hơn 6.186 tỷ đồng. Trong đó, phải thu về cho vay ngắn hạn chiếm 65%, ghi nhận gần 4.014 tỷ đồng (tăng 77% so với đầu năm).

Hàng tồn kho cũng tăng 16%, lên mức 2.560 tỷ đồng, chủ yếu đến từ chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của Hoàng Anh Gia Lai đạt hơn 26.346 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn 11.300 tỷ đồng, chiếm 42,8% tổng tài sản và tăng 40% so với đầu năm. Nợ dài hạn hơn 15.047 tỷ đồng, tăng 10% so với mức đầu năm. Riêng nợ vay lên tới 18.540 tỷ đồng, gấp 1,26 lần đầu năm và vượt qua vốn chủ sở hữu của Hoàng Anh Gia Lai (15.731 tỷ đồng).

Trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Hoàng Anh Gia Lai âm hơn 466 tỷ đồng (cùng kỳ âm 2.119 tỷ đồng) và dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm 1.995 tỷ đồng.

Ngày 10/09/2020, HĐQT Hoàng Anh Gia Lai đã thông qua Nghị quyết về việc chuyển đổi số dư nợ phải thu của Chăn nuôi Gia Lai với số tiền gần 5.866 tỷ đồng thành 587 triệu cp (tương ứng 88,03% vốn tại Chăn nuôi Gia Lai). Theo đó, HAG chính thức trở thành công ty mẹ của đơn vị này.

Mới đây, ngày 29/10/2020, bầu Đức đã mua thành công 50 triệu cp HAG theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, bầu Đức nâng khối lượng sở hữu tại HAG từ 327 triệu cp (35,25% vốn) lên thành 377 triệu cp (40,62% vốn). Như vậy, ước tính bầu Đức đã chi khoảng 240 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ.