Danh sách Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2024 xuất hiện cái tên đầy bất ngờ, bên cạnh các “ông lớn”

Great Place To Work (GPTW) là tổ chức hàng đầu thế giới có 30 năm kinh nghiệm trong việc giúp các doanh nghiệp xây dựng văn hóa nơi làm việc. Từ năm 1992, GPTW đã công bố danh sách các công ty được xem là Nơi làm việc xuất sắc tại nhiều quốc gia, khu vực. Tại Việt Nam năm nay, để được xuất hiện trong danh sách Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu 2024 (Vietnam Best Workplaces), các doanh nghiệp phải tham gia chương trình khảo sát mức độ hài lòng của người lao động về nơi mình làm việc dựa trên 05 tiêu chí: Tin cậy (Credibility), Tôn trọng (Respect), Công bằng (Fairness), Tự hào (Pride) và Tình thân (Camaraderie). Tiếp theo, GPTW sẽ đánh giá chiến lược phát triển nhân tài, chính sách nhân sự và văn hóa làm việc với tiêu chí "Great workplace For All™ (Nơi làm việc hạnh phúc dành cho toàn bộ CBNV). Từ cách làm này, năm nay, GPTW đã chọn ra 25 đơn vị nổi trội để vinh danh là Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu. Cụ thể, ở hạng mục doanh nghiệp Lớn có 5 đơn vị; doanh nghiệp Vừa có 10 đơn vị và doanh nghiệp Nhỏ có 10 đơn vị. Tuy nhiên, vẫn có người cho rằng nếu đánh giá lợi thế văn hóa doanh nghiệp mà xếp các công ty "thuần Việt" chung mâm các doanh nghiệp là thành viên tập đoàn đa quốc gia, các công ty liên doanh thì hơi bất lợi cho các công ty trong nước. Lý do là các công ty quốc tế, liên doanh thường có quá trình đầu tư, xây dựng văn hóa doanh nghiệp bài bản hơn và cơ hội chỉ dành cho các doanh nghiệp Việt khi họ thực sự có đột phá.

Đại diện 25 doanh nghiệp được Great Place To Work vinh danh là Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam năm 2024.

Cái tên gây bất ngờ nhất năm nay là Công ty Cổ phần Kinh doanh F88. Ở hạng mục dành cho doanh nghiệp Vừa (Medium category), F88 được vinh danh cùng với các thương hiệu tầm cỡ như Hilton (khách sạn), Syngenta (nông nghiệp), Ericsson (viễn thông, công nghệ), Schneider Electric (năng lượng), DHL (logistics)... GPTW cho biết F88 đã nhận được 91% đánh giá tích cực, vượt xa con số trung bình 53% của một doanh nghiệp toàn cầu, cụ thể nhận được 94% điểm tích cực về sự quan tâm, chăm sóc cho người lao động; 93% về tính công bằng và 91% về sự hỗ trợ từ đồng nghiệp cũng như định hướng từ đội ngũ quản lý.

Tại lễ công bố, ông Trần Hà Dũng – Giám đốc Trung tâm Quản trị nguồn Nhân lực của F88 khẳng định giải thưởng này tương xứng với những nỗ lực mà tập thể F88 đã xây dựng trong hơn 10 năm qua: "Chúng tôi tạo ra một môi trường làm việc đề cao tinh thần "Be theo Boss", nơi mà mọi nhân sự đều được trao quyền để thể hiện "tinh thần làm chủ". Họ đều được khuyến khích tự chủ trong công việc, tự thiết kế lộ trình phát triển bản thân và tự định nghĩa thành công của mình song hành cùng thành công của tổ chức!"

Đại diện công ty cổ phần kinh doanh F88 nhận chứng nhận nơi làm việc xuất sắc Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam năm 2024.

F88 là một trong số những doanh nghiệp tài chính chịu nhiều điều ý kiến trái chiều tại Việt Nam. Doanh nghiệp này cung cấp các dịch vụ tài chính bình dân dành cho người lao động phổ thông, lao động tự do, người dưới chuẩn ngân hàng trong đó nổi bật là các khoản vay linh hoạt có giá trị nhỏ và vừa, đáp ứng đúng nhu cầu tài chính ngắn hạn. Hiện nay, F88 có hơn 820 phòng giao dịch trên toàn quốc.

Trong buổi lễ, Chủ tịch hội đồng đánh giá Nơi làm việc tốt nhất khu vực ASEAN & ANZ, ông Roland Wee đã nhấn mạnh "Số lượng công ty tại Việt Nam được chứng nhận Great Place To Work tăng 3 lần trong 3 năm qua và những công ty đạt danh hiệu Best Workplaces™ đã thể hiện sự khác biệt lớn với nhóm được chứng nhận từ cả kết quả khảo sát và những chương trình và chiến lược nơi làm việc mà các công ty này chia sẻ…"