Nóng biên giới Trung -Ấn: Tướng Ấn Độ nói Trung Quốc đang sợ mất mặt

Tư lệnh Bhadauria.

Tướng Bhadauria cũng chỉ ra "những bất ổn đang gia tăng và sự bất ổn của địa chính trị toàn cầu" và "đóng góp không đầy đủ của các cường quốc vào an ninh toàn cầu", đồng thời cho rằng những điều này đã tạo cho Trung Quốc "cơ hội để chứng tỏ sức mạnh của mình".



Ông Bhadauria cũng cho biết điều quan trọng là phải hiểu lý do đằng sau các hành động của Trung Quốc. Nguyên soái Bhadauria nói: "Bất kỳ cuộc xung đột nghiêm trọng nào đều không tốt cho Trung Quốc ở (mặt trận) toàn cầu. Nếu khát vọng của Trung Quốc là toàn cầu thì vấn đề biên giới không phù hợp với kế hoạch lớn của họ. Do đó, đâu có thể là mục tiêu khả thi cho hành động của họ?. Tướng Bhadauria nói thêm, cũng có thể là do người Trung Quốc miễn cưỡng lùi bước vì sợ "mất mặt".

Ấn Độ và Trung Quốc mỗi nước có khoảng 50.000 quân trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao tại các địa điểm khác nhau ở khu vực miền núi. Trong tháng này, Delhi cho phép các lực lượng vũ trang tăng cường dự trữ vũ khí, đạn dược và thiết bị cho cuộc chiến kéo dài 15 ngày.

Vào tháng 9, Ấn Độ cũng gấp rút cung cấp xe tăng, vũ khí hạng nặng, nhiên liệu, lương thực và các nguồn cung cấp thiết yếu cho mùa đông để hỗ trợ lực lượng của mình vượt qua những tháng mùa đông gian khổ.

Không quân Ấn Độ cũng trong tình trạng cảnh giác cao độ ở các căn cứ không quân tiền phương dọc theo LAC.

Bình luận của Tướng Bhadauria được đưa ra vài ngày sau khi chính phủ hai nước nhất trí hướng tới việc giải tán quân "sớm và hoàn toàn" dọc theo LAC ở phía đông Ladakh.

Nhiều vòng đàm phán đã không mang lại kết quả cụ thể nào để giải quyết tình trạng bế tắc và căng thẳng gia tăng nhanh chóng sau các cuộc giao tranh vào tháng 5 và bạo lực ở Galwan vào tháng 6.

Vòng đàm phán cuối cùng diễn ra vào ngày 6/11.